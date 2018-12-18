İşte Galatasarayın Keçiörengücü muhtemel 11i

İşte Galatasaray'ın Keçiörengücü muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Galatasaray evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in ilk maçta olduğu gibi bu maçta da genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.

18 Aralık 2018 Salı, 10:31:25 Güncelleme: 10:54:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





