İşte Galatasarayın Keçiörengücü muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
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İşte Galatasaray'ın Keçiörengücü muhtemel 11'i
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Galatasaray evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in ilk maçta olduğu gibi bu maçta da genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.
18 Aralık 2018 Salı, 10:31:25
Güncelleme: 10:54:01
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur ikinci maçında Türk Telekom Stadı'nda Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar ilk maçı deplasmanda 2-1 kazandı ve tur için avantaj elde etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik Direktör Fatih Terim, ilk maçta olduğu gibi bu maçta da genç oyuncularına şans vermeyi düşünüyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i.