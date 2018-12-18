İşte Galatasarayın Keçiörengücü muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
18 Aralık 2018, Salı
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İşte Galatasaray'ın Keçiörengücü muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Galatasaray evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in ilk maçta olduğu gibi bu maçta da genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.
18 Aralık 2018 Salı, 10:31:25 Güncelleme: 10:54:01
İşte Galatasarayın Keçiörengücü muhtemel 11i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur ikinci maçında Türk Telekom Stadı'nda Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar ilk maçı deplasmanda 2-1 kazandı ve tur için avantaj elde etti.

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İşte Galatasarayın Keçiörengücü muhtemel 11i

Teknik Direktör Fatih Terim, ilk maçta olduğu gibi bu maçta da genç oyuncularına şans vermeyi düşünüyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i.

İşte Galatasarayın Keçiörengücü muhtemel 11i

İsmail Çipe

İşte Galatasarayın Keçiörengücü muhtemel 11i

Martin Linnes

İşte Galatasarayın Keçiörengücü muhtemel 11i

Maicon

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