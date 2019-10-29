İşte Galatasaray'ın ilk transferi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de şu ana kadar istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar topladığı topladığı 13 puanla 7. sırada yer aldı. Son olarak Beşiktaş maçında alınan mağlubiyet sarı-kırmızılı kurmayları harekete geçirdi ve transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
29 Ekim 2019 Salı 22:34
İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer hareketliliği yaşanıyor.

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İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Cemil Usta Sezonu'na da iddialı bir giriş yapmıştı ancak beklenilen performans sergilenemedi.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

Şampiyonlar Ligi'nde gol dahi atamayan Aslan, Süper Lig'de de art arda beklenmedik sonuçlar aldı.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

9 haftada yalnızca 3 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 13 puan topladı ve 7. sırada yer aldı.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

Son olarak Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyet sarı-kırmızılı takımda bardağı taşıran son damla oldu.

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