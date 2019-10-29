İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de şu ana kadar istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar topladığı topladığı 13 puanla 7. sırada yer aldı. Son olarak Beşiktaş maçında alınan mağlubiyet sarı-kırmızılı kurmayları harekete geçirdi ve transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

29 Ekim 2019 Salı 22:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





