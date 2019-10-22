İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray A Grubu üçüncü maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi Real Madrid, Kroos'un tek golü ile 1-0 kazandı. Grubun diğer maçında PSG, Club Brugge'ü 5-0 geçti. İşte Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu.
22 Ekim 2019 Salı 23:08
Güncelleme: 22.10.2019 23:57
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
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Sarı-Kırmızılılar gruptaki 3. maçında Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.
Devler Ligi'ndeki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, ikinci maçında ise Fransız devi Paris-Saint Germain'i sahasında konuk etti.
İkinci maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Aslan, bu akşam oynanan mücadelede de 3 puanla tanışamadı.
Gruptaki diğer mücadelelerde ise ilk hafta Paris Saint-Germain Real Madrid'i 3-0 mağlup etmiş, 2. maçlarda ise Real Madrid Club Brugge ile 2-2 berabere kalmıştı.