İşte Galatasarayın 2019 planı! Fatih Terim... - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
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İşte Galatasaray'ın 2019 planı! Fatih Terim...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 36 puan toplayan ve lider Medipol Başakşehir'in ardından 2. sırada bulunan Galatasaray'da gelecek sezon planlamasına şimdiden başlandı. İşte Fatih Terim'in 2019 projesi...

5 Şubat 2019 Salı, 09:07:59 Güncelleme: 09:26:34
İşte Galatasarayın 2019 planı! Fatih Terim...

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray'da Fatih Terim yeni sezon için çalışmalara başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasarayın 2019 planı! Fatih Terim...

Ara transfer döneminde kadrosuna Emre Taşdemir, Semih Kaya, Marcao, Luyindama, Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne'yi katan Galatasaray, sezon sonu bazı futbolcular ile yollarını ayıracak.

İşte Galatasarayın 2019 planı! Fatih Terim...

Devre arasında değişimin sinyalini veren Fatih Terim, bu doğrultuda oyun sistemine uymayan futbolcular ile bir bir yollarını ayırdı.

İşte Galatasarayın 2019 planı! Fatih Terim...

İlk olarak Serdar Aziz ve Tarık Çamdal takımdan gönderildi. Maicon 1,5 yıllığına Al Nassr takımına kiralandı. Kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ile de sezon sonu yollar ayrılacak.

İşte Galatasarayın 2019 planı! Fatih Terim...

İLK İSİM MUĞDAT ÇELİK
Fatih Terim hamlelerine devam ediyor. Sezon sonu da birçok isimle yollar ayrılacak. Listenin başında yer alan ilk isim Muğdat Çelik...

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