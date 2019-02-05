İşte Galatasaray'ın 2019 planı! Fatih Terim...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada 36 puan toplayan ve lider Medipol Başakşehir'in ardından 2. sırada bulunan Galatasaray'da gelecek sezon planlamasına şimdiden başlandı. İşte Fatih Terim'in 2019 projesi...
5 Şubat 2019 Salı, 09:07:59
Güncelleme: 09:26:34
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Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray'da Fatih Terim yeni sezon için çalışmalara başladı.
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Ara transfer döneminde kadrosuna Emre Taşdemir, Semih Kaya, Marcao, Luyindama, Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne'yi katan Galatasaray, sezon sonu bazı futbolcular ile yollarını ayıracak.
Devre arasında değişimin sinyalini veren Fatih Terim, bu doğrultuda oyun sistemine uymayan futbolcular ile bir bir yollarını ayırdı.
İlk olarak Serdar Aziz ve Tarık Çamdal takımdan gönderildi. Maicon 1,5 yıllığına Al Nassr takımına kiralandı. Kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ile de sezon sonu yollar ayrılacak.
İLK İSİM MUĞDAT ÇELİK Fatih Terim hamlelerine devam ediyor. Sezon sonu da birçok isimle yollar ayrılacak. Listenin başında yer alan ilk isim Muğdat Çelik...