İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in rüya 11'i!

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, gözünü gelecek yıla dikti. Sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren sarı-kırmızılılarda, transfer çalışmaları da devam ediyor. Emre Mor ve Falcao'nun açıklanmasının an meselesi olduğu Galatasaray'da, Banega için de girişimler devam ediyor. İşte Galatasaray'da yapılması muhtemel transferlerle Fatih Terim'in rüya 11'i, yedekler ve gönderilmesi beklenenler...