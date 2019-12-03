İşte Galatasaray-Tuzlaspor muhtemel 11'leri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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İşte Galatasaray-Tuzlaspor muhtemel 11'leri!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Karşılaşma öncesi iki ekibin teknik direktörlerinin tercih edeceği kadro merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray-Tuzlaspor muhtemel 11'leri...

3 Aralık 2019 Salı 12:34 Güncelleme: 03.12.2019 12:45
İşte Galatasaray-Tuzlaspor muhtemel 11'leri!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

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İşte Galatasaray-Tuzlaspor muhtemel 11'leri!

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İşte Galatasaray-Tuzlaspor muhtemel 11'leri!

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda Nazilli Belediyespor, 4. turda da Karacabey Belediyespor'u eledi.

İşte Galatasaray-Tuzlaspor muhtemel 11'leri!

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.

İşte Galatasaray-Tuzlaspor muhtemel 11'leri!

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

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