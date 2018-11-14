İşte Fatih Terimin TFFye sunduğu savunma - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    İşte Fatih Terim'in TFF'ye sunduğu savunma

    PFDK tarafından 10 maç ile cezalandırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in TFF'ye yaptığı savunma ortaya çıktı.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 15:53:30
    İşte Fatih Terimin TFFye sunduğu savunma

    Terim'in futbol federasyonuna gönderdiği savunmada dikkat çeken en önemli detay tecrübeli teknik adamın kulüp hukuk departmanını kullanmadan savunmasını bizzat kendi isim ve imzasıyla federasyona göndermesi olurken sarı-kırmızılıların patronu tüm bu eylem ve söylemlerin ağır haksız tahrik neticesinde meydana geldiğinin göz önüne alınmasını talep etti.

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    İşte Fatih Terimin TFFye sunduğu savunma

    TÜM OLAYLARIN SEBEBİ...

    Savunmasında, müsabaka hakemine yönelik hareket ve tehditte bulunduğu iddiasını kesinlikle kabul etmediğini ve söylemlerinin ifade hürriyeti ve eleştiri sınırları içinde olduğunu belirten Terim, tüm bu olaylara sebep olarak müsabakanın 72. dakikasında hakemin topun açıkça rakipten taça çıkmasına rağmen verdiği hatalı taç kararı neticesinde skorun eşitlenmesini gösterdi.

    İşte Fatih Terimin TFFye sunduğu savunma

    Hazırladığı üç sayfalık yazılı savunmasını ciddi bir hukuki çalışma yaparak Yargıtay'ın tehdit ve hakaretle ilgili emsal kararlarından örneklerle zenginleştiren Terim, hakemlere hakaret ettiği yönündeki iddianın gerçeklerden uzak ve hukuka aykırı bir yaklaşım olduğunu söyledi.

    İşte Fatih Terimin TFFye sunduğu savunma

    Terim, söylemiş olduğu bu sözleri ağır haksız tahrik neticesinde söylediğini ancak bu sözlerin belirli bir şahsa yani müsabaka hakemlerinin şansına yönelik olmadığının bilinmesini istedi.

    İşte Fatih Terimin TFFye sunduğu savunma

    ŞENOL GÜNEŞ VE SERGEN YALÇIN'I EMSAL GÖSTERDİ

    Tecrübeli teknik adam yaptığı yazılı savunmasında benzer sözlü eylemlerden dolayı sadece bir maç men cezasına çarptırılan Sergen Yalçın ve Şenol Güneş kararlarını emsal göstererek kendisinin hakaretten yargılanmasına tepki gösterdi.

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