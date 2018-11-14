İşte Fatih Terimin TFFye sunduğu savunma

TÜM OLAYLARIN SEBEBİ...

Savunmasında, müsabaka hakemine yönelik hareket ve tehditte bulunduğu iddiasını kesinlikle kabul etmediğini ve söylemlerinin ifade hürriyeti ve eleştiri sınırları içinde olduğunu belirten Terim, tüm bu olaylara sebep olarak müsabakanın 72. dakikasında hakemin topun açıkça rakipten taça çıkmasına rağmen verdiği hatalı taç kararı neticesinde skorun eşitlenmesini gösterdi.