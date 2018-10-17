İşte Fatih Terimin Galatasaraydan alacağı ücret... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret...

    Döviz seferberliğine tam destek verdi; hem ülkeye hem de Galatasaraylı oyunculara büyük bir örnek oldu. Yönetimin, 2+3 yıllık teklifini ikiletmeden kabul eden efsane hoca, boş mukaveleye imza atmakla kalmayıp, 3 büyük takım içinde TL üzerinden anlaşma yapan ilk teknik adam oldu. Terim bir kez daha kalpleri fethetti.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 22:26:11 Güncelleme: 00:39:55
    İşte Fatih Terimin Galatasaraydan alacağı ücret...

    Galatasaray'da merakla beklenen imzalar sonunda atıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Yanına da 3 yıl opsiyon koydu. Peki perde arkasında neler yaşandı? Aslında Başkan Mustafa Cengiz, taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli hocanın sözleşmesini çok önce uzatmak istiyordu ancak UEFA ile yapılan görüşmeler, lig yarışı, transfer derken bir türlü bir araya gelememişlerdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Fatih Terimin Galatasaraydan alacağı ücret...

    BANA İMZA ATMAK KALSIN
    Tüm taraftarlar müjdeli haberi beklerken milli arayı fırsat bilen Cengiz kendisinden beklenen adımı attı. Başkan Mustafa Cengiz, "Hocam, Galatasaray'ın büyük bir değerisin ve seninle devam etmek istiyoruz. Şu sözleşme işini de halledelim; hepimizin kafası rahat olsun" dedi ve zaten sarı-kırmızılı takımın ayrılmaz bir parçası haline gelen Fatih Terim teklifi düşünmeden kabul etti. Üstüne de "Siz sözleşmeyi hazırlayın; bana sadece imza atmak kalsın" demeyi de ihmal etmedi.

    İşte Fatih Terimin Galatasaraydan alacağı ücret...

    OYUNCULARA MESAJ VERDİ
    Para konuşmayan ve boş mukaveleye imza atarak farkını ortaya koyan Terim, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türk Lirasının kıymetini koruma kapsamında getirdiği kanun uyarınca alacağı ücretin TL olarak belirlenmesini de kabul etti. Böylece üç büyük takım içinde TL'ye dönen ilk hoca oldu. Hem döviz seferberliğine destek verdi hem de Türk Lirası'na dönmekte nazlanan oyuncularına büyük bir örnek oluşturdu. Bu yanıyla da bir kez daha tüm taraftarların takdirini kazandı.

    İşte Fatih Terimin Galatasaraydan alacağı ücret...

    Fatih Terim'in sözleşmesine rakam yazılmadı ama bazı konular hakkında görüş birliğine varıldı.

    İşte FOTOMAÇ farkıyla tecrübeli hocanın sözleşmesine yazılacak bazı maddeler:

    İşte Fatih Terimin Galatasaraydan alacağı ücret...

    -Yılda 20 milyon TL kazanacak. Kendisine yıllık TEFE, TÜFE üzerinden zam yapılacak.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN