İşte Fatih Terimin Galatasaraya istediği 3 forvet! - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği 3 forvet!

Sarı-kırmızılı yönetim, çok gizli bir operasyonla Çin ekibi ile sözleşmesi sona eren İtalyan golcü Pelle ile anlaştı. Fatih Terim'in Graziano Pelle haricinde 2 isme daha olur verdiği gelen bilgiler arasında.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 21:52:24 Güncelleme: 09:57:48
İşte Fatih Terimin Galatasaraya istediği 3 forvet!

Galatasaray, golcüsünü Çin'de buldu.

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İşte Fatih Terimin Galatasaraya istediği 3 forvet!

Bafetimbi Gomis'i gönderdikten sonra boşluğunu dolduramayan sarı-kırmızılı ekip, işini sıkı tuttu ve devre bitmeden Graziano Pelle anlaşarak golcü sorununu çözdü.

İşte Fatih Terimin Galatasaraya istediği 3 forvet!

Cimbom'un, uzun zamandır büyük bir gizlilik içinde İtalyan futbolcu ve menajeri ile görüştüğü belirlendi.

İşte Fatih Terimin Galatasaraya istediği 3 forvet!

ÜCRETİ DE BELLİ

Çin'de S. Luneng forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu ay sonunda sona eriyor.

İşte Fatih Terimin Galatasaraya istediği 3 forvet!

Yıllık 3 milyon Euro'ya 'Evet' diyen Pelle'nin Ocak ayınının ilk haftasında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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