İşte Fatih Terimin Galatasaraya istediği 3 forvet!

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği 3 forvet!
Sarı-kırmızılı yönetim, çok gizli bir operasyonla Çin ekibi ile sözleşmesi sona eren İtalyan golcü Pelle ile anlaştı. Fatih Terim'in Graziano Pelle haricinde 2 isme daha olur verdiği gelen bilgiler arasında.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 21:52:24
Güncelleme: 09:57:48
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Galatasaray, golcüsünü Çin'de buldu.
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Bafetimbi Gomis'i gönderdikten sonra boşluğunu dolduramayan sarı-kırmızılı ekip, işini sıkı tuttu ve devre bitmeden Graziano Pelle anlaşarak golcü sorununu çözdü.
Cimbom'un, uzun zamandır büyük bir gizlilik içinde İtalyan futbolcu ve menajeri ile görüştüğü belirlendi.
ÜCRETİ DE BELLİ
Çin'de S. Luneng forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu ay sonunda sona eriyor.
Yıllık 3 milyon Euro'ya 'Evet' diyen Pelle'nin Ocak ayınının ilk haftasında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.