İşte Fatih Terim'in forvet listesi

Hızlı, bitirici ve çok yönlü olan Niasse'nin kulübüyle 2020'ye kadar kontratı var. Everton'ın önceliği Niasse'yi satmak. Ancak bu yönde bir teklif gelmezse kiralanacak. Oyuncu Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle gegelmeye hazır.