İşte Fatih Terim'in forvet listesi
GOMIS KALSA DAHİ...
Aslan'ın teknik patronu, Bafetimbi Gomis kalas dahi bir forvet daha istiyor. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edeceklerini göz önünde bulunduruan Terim, bazı maçlarda çift santrafora dönmeyi planlıyor. İşte görüşmelerdeki son durum...
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