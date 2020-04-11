İşte Fatih Terim'in altyapıdaki 8 yıldızı!
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezondan itibaren maliyeti yüksek isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, yerine getirilecek isimleri neredeyse belirledi bile! Buna göre Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim altyapıdan 8 ismi gelecek sezon takıma monte planlıyor! İşte o kritik isimler ve operasyonun detayları...
11 Nisan 2020 Cumartesi 09:43
Güncelleme: 11.04.2020 09:43
Koronavirüs salgını sebebiyle bütün kulüpler maddi olarak sıkıntılı bir sürecin içine girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa'nın devleri şimdiden oyuncu maaşlarında ciddi indirimler yapmaya başladı. Galatasaray'da da teknik direktör Fatih Terim, scout ekiplerine önümüzdeki sezon için genç, potansiyeli yüksek ancak maliyeti düşük oyuncular için araştırma görevini verdi.
Scout ekipleri bu veriler ışığında çalışmalar yaparken tecrübeli teknik hoca ise altyapılardaki isimleri tek tek inceliyor.
TERİM'İN GELECEK SEZON PLANI GENÇLER
Terim, önümüzdeki sezon yüksek maliyetli isimlerle yolların ayrılması durumunda hangi oyuncuları takıma monte edebileceğinin hazırlıklarına şimdiden başladı.
Tecrübeli teknik adam bu sezon forma durumlarına göre birçok genç oyuncusunu dönüşümlü olarak A Takım ile idmanlara çıkarıp, onlarla yakinen ilgilendi. Hatta bazı isimleri maç kadrosuna dâhil ettiği karşılaşmalar da oldu.