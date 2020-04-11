İşte Fatih Terim'in altyapıdaki 8 yıldızı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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İşte Fatih Terim'in altyapıdaki 8 yıldızı!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezondan itibaren maliyeti yüksek isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, yerine getirilecek isimleri neredeyse belirledi bile! Buna göre Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim altyapıdan 8 ismi gelecek sezon takıma monte planlıyor! İşte o kritik isimler ve operasyonun detayları...
11 Nisan 2020 Cumartesi 09:43 Güncelleme: 11.04.2020 09:43
İşte Fatih Terim'in altyapıdaki 8 yıldızı!

Koronavirüs salgını sebebiyle bütün kulüpler maddi olarak sıkıntılı bir sürecin içine girdi.

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İşte Fatih Terim'in altyapıdaki 8 yıldızı!

Avrupa'nın devleri şimdiden oyuncu maaşlarında ciddi indirimler yapmaya başladı. Galatasaray'da da teknik direktör Fatih Terim, scout ekiplerine önümüzdeki sezon için genç, potansiyeli yüksek ancak maliyeti düşük oyuncular için araştırma görevini verdi.

İşte Fatih Terim'in altyapıdaki 8 yıldızı!

Scout ekipleri bu veriler ışığında çalışmalar yaparken tecrübeli teknik hoca ise altyapılardaki isimleri tek tek inceliyor.

İşte Fatih Terim'in altyapıdaki 8 yıldızı!

TERİM'İN GELECEK SEZON PLANI GENÇLER

Terim, önümüzdeki sezon yüksek maliyetli isimlerle yolların ayrılması durumunda hangi oyuncuları takıma monte edebileceğinin hazırlıklarına şimdiden başladı.

İşte Fatih Terim'in altyapıdaki 8 yıldızı!

Tecrübeli teknik adam bu sezon forma durumlarına göre birçok genç oyuncusunu dönüşümlü olarak A Takım ile idmanlara çıkarıp, onlarla yakinen ilgilendi. Hatta bazı isimleri maç kadrosuna dâhil ettiği karşılaşmalar da oldu.

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