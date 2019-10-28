İşte Fatih Terim'in altın jenerasyonu!

Süper Lig'de Galatasaray'ın kötü gidişatı sürüyor. 9. hafta sonunda 13 puanla 7. sırada bulunan Sarı-Kırmızılılar, son 5 maçında yalnızca 1 kez galip gelmeyi başardı. Son olarak ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibine 1-0 boyun eğmişti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik patron Fatih Terim, önümüzdeki haftalarda kadroda değişiklikler olabileceğini söylemiş "Bundan sonra 17-18 yaşındaki gençleri sahada görebilirsiniz" ifadelerine yer vermişti. İşte Terim'in işaret ettiği o isimler...