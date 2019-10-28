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28 Ekim 2019, Pazartesi
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İşte Fatih Terim'in altın jenerasyonu!

Süper Lig'de Galatasaray'ın kötü gidişatı sürüyor. 9. hafta sonunda 13 puanla 7. sırada bulunan Sarı-Kırmızılılar, son 5 maçında yalnızca 1 kez galip gelmeyi başardı. Son olarak ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibine 1-0 boyun eğmişti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik patron Fatih Terim, önümüzdeki haftalarda kadroda değişiklikler olabileceğini söylemiş "Bundan sonra 17-18 yaşındaki gençleri sahada görebilirsiniz" ifadelerine yer vermişti. İşte Terim'in işaret ettiği o isimler...

28 Ekim 2019 Pazartesi 19:24
İşte Fatih Terim'in altın jenerasyonu!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş maçının ardından büyük neşter sinyali vermesiyle birlikte gözler genç oyunculara çevrildi.

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İşte Fatih Terim'in altın jenerasyonu!

"Bundan sonra 17-18 yaşındaki gençleri sahada görebilirsiniz" diyen Fatih Terim, sarı kırmızılıların altın jeneresyonunu işaret etti.

İşte Fatih Terim'in altın jenerasyonu!

İşte ilerleyen haftalarda forma savaşına girecek gençler...

İşte Fatih Terim'in altın jenerasyonu!

MUSTAFA KAPI (17)
Florya'nın altyapısında yetişen ve henüz 14 yaşında, Riekerink döneminde A takım formasını, Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında giyen Mustafa Kapı, oyun kurucu olarak görev yapıyor.

İşte Fatih Terim'in altın jenerasyonu!

Fatih Terim, genç yeteneği zaman zaman 8 numarada kullanmayı düşünüyor.

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