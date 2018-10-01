İşte Fatih Terim Portoyu imha edeceği o plan! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ekim 2018, Salı
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    İşte Fatih Terim Porto'yu imha edeceği o plan!

    Maçın deplasmanda olmasını çok da önemsemeyen tecrübeli çalıştırıcı, hücum futbolundan ödün vermeyecek. Kanatlardan Rodrigues ve Henry Onyekuru ile rakibi sıkıştıracak. Eren'le de sonuca gitmeye çalışacak.

    1 Ekim 2018 Pazartesi, 23:00:17
    İşte Fatih Terim Porto'yu imha edeceği o plan!
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    İşte Fatih Terim Portoyu imha edeceği o plan!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın oynayacakları Porto maçında puan kaybını aklından geçirmiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Fatih Terim Porto'yu imha edeceği o plan!
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    İşte Fatih Terim Portoyu imha edeceği o plan!

    Türk Telekom Arena'da alınan Lokomotiv Moskova galibiyetiyle D Grubu'na iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, ikinci maçına da 3 puan hedefiyle çıkacaklar.

    İşte Fatih Terim Porto'yu imha edeceği o plan!
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    İşte Fatih Terim Portoyu imha edeceği o plan!

    Son dönemde deplasmanda alınan kötü sonuçları kafasına takmayan Fatih Terim, oyun planını büyük oranda hazırladı.

    İşte Fatih Terim Porto'yu imha edeceği o plan!
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    İşte Fatih Terim Portoyu imha edeceği o plan!

    SÜRAT YAPACAKLAR

    Emre Akbaba'nın devreyi kapatması, Ndiaye'nin cezalı olması nedeniyle deneyimli hoca, orta sahada Donk, Fernando, Belhanda üçlüsünü sahaya sürecek.

    İşte Fatih Terim Porto'yu imha edeceği o plan!
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    İşte Fatih Terim Portoyu imha edeceği o plan!

    'En iyi defans hücumdur' anlayışıyla sahaya çıkacak olan Galatasaray, kanatlarda Rodrigues ve Onyekuru ile rakibi sıkıştırmaya çalışacak.

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