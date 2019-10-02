İşte Fatih Teirm'i PSG maçında çıldırtan olay!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Paris Saint Germain ile karşılaştı. İlk maçını Belçika'da Club Brugge ile oynayan Galatasaray, sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Aslan, Paris Saint Germain'e de diş geçiremedi ve grupta Real Madrid'in önünde 3. sırada yer aldı. Sarı-Kırmızılılarda bu maçta saha içinde teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan bir olay da yaşandı. İşte o olay ve Terim'in tepkisi...

2 Ekim 2019 Çarşamba 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





