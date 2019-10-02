İşte Fatih Teirm'i PSG maçında çıldırtan olay! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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İşte Fatih Teirm'i PSG maçında çıldırtan olay!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Paris Saint Germain ile karşılaştı. İlk maçını Belçika'da Club Brugge ile oynayan Galatasaray, sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Aslan, Paris Saint Germain'e de diş geçiremedi ve grupta Real Madrid'in önünde 3. sırada yer aldı. Sarı-Kırmızılılarda bu maçta saha içinde teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan bir olay da yaşandı. İşte o olay ve Terim'in tepkisi...
2 Ekim 2019 Çarşamba 11:09
İşte Fatih Teirm'i PSG maçında çıldırtan olay!

Galatasaray tribünlerinden maça büyük rağbet vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar TT Stadı'nda boş yer bırakmadı.

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İşte Fatih Teirm'i PSG maçında çıldırtan olay!

Ligde cezası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kulübedeki yerini aldı.

İşte Fatih Teirm'i PSG maçında çıldırtan olay!

Abdurrahim Albayrak, maç öncesi rakip kulübün yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte Fatih Teirm'i PSG maçında çıldırtan olay!

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural TT Stadı'nda Galatasaray - PSG maçını takip etti.

İşte Fatih Teirm'i PSG maçında çıldırtan olay!

Fatih Terim ile PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in maç öncesi samimi görüntüleri dikkat çekti. Alman teknik adam, basın toplantısında Terim'e övgüler yağdırmıştı.

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