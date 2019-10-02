Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Paris Saint Germain ile karşılaştı. İlk maçını Belçika'da Club Brugge ile oynayan Galatasaray, sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Aslan, Paris Saint Germain'e de diş geçiremedi ve grupta Real Madrid'in önünde 3. sırada yer aldı. Sarı-Kırmızılılarda bu maçta saha içinde teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan bir olay da yaşandı. İşte o olay ve Terim'in tepkisi...
2 Ekim 2019 Çarşamba 11:09
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray tribünlerinden maça büyük rağbet vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar TT Stadı'nda boş yer bırakmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligde cezası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kulübedeki yerini aldı.
AbdurrahimAlbayrak, maç öncesi rakip kulübün yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural TT Stadı'nda Galatasaray - PSG maçını takip etti.
Fatih Terim ile PSG Teknik Direktörü ThomasTuchel'in maç öncesi samimi görüntüleri dikkat çekti. Alman teknik adam, basın toplantısında Terim'e övgüler yağdırmıştı.