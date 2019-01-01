İşte Erenin yeni takımı! - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
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İşte Eren'in yeni takımı!

Galatasaray'ın gözden çıkardığı golcüsü Eren Derdiyok'un, yeni durağı belli oldu...
1 Ocak 2019 Salı, 19:42:41 Güncelleme: 19:47:57
İşte Erenin yeni takımı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Erenin yeni takımı!

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yönetim girişimlerini sürdürüyor.

İşte Erenin yeni takımı!

Galatasaray'da takıma katılması istenen isimlerle görüşmeler sürerken, bir yandan da gözler ayrılacak futbolcuların üzerinde...

İşte Erenin yeni takımı!

Fatih Terim'in ligin ikinci yarısında kesinlikle kadrosunda görmek istemediği Eren Derdiyok da bu isimlerden biri...

İşte Erenin yeni takımı!

Bu doğrultuda takımdan ayrılmak için transfer görüşmeleri yapan Eren, o takımla anlaşma sağladı.

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