İşte Erenin yeni takımı! - Galeri - Fotomaç
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İşte Eren'in yeni takımı!
Galatasaray'ın gözden çıkardığı golcüsü Eren Derdiyok'un, yeni durağı belli oldu...
1 Ocak 2019 Salı, 19:42:41
Güncelleme: 19:47:57
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yönetim girişimlerini sürdürüyor.
Galatasaray'da takıma katılması istenen isimlerle görüşmeler sürerken, bir yandan da gözler ayrılacak futbolcuların üzerinde...
Fatih Terim'in ligin ikinci yarısında kesinlikle kadrosunda görmek istemediği Eren Derdiyok da bu isimlerden biri...
Bu doğrultuda takımdan ayrılmak için transfer görüşmeleri yapan Eren, o takımla anlaşma sağladı.