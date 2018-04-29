İşte 10 maddede Galatasaray ve Beşiktaş!
10 MADDEDE GALATASARAY - MEHMET ÖZCAN/FLORYA
1- Alanya'dan galibiyetle dönen sarıkırmızılı futbolcular, iki gün izin yaparken, teknik heyet derbi için mesaideydi. Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin, Beşiktaş'ın Yeni Malatya'yı 3-1 yendiği maçı Vodafone Park'ta takip etti. Rakiplerini çıplak gözle izleyen Şahin raporunu Terim'e sundu.
5- Levent Şahin'in Fatih Terim'e sunduğu raporda Beşiktaş'ın üç yıldızı Talisca, Babel ve Quaresma'ya karşı uygulanacak taktik belli oldu. Savunma bekleri Mariano ve Nagatomo'dan agresif olmaları, Quaresma'ya orta yapma ve Babel'e şut şansı vermemeleri istendi. Talisca'nın akan oyundaki sürpriz kafa vuruşlarına önlem olarak da Donk'a görev verildi.
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