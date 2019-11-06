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Real Madrid- Galatasaray maçının ilk yarısından kareler...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, Real Madrid deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip mücadelenin ilk yarısında kalesinde 4 gol görerek büyük bir şok yaşadı. İşte Real Madrid - Galatasaray maçının ilk yarısından kareler...
6 Kasım 2019 Çarşamba 23:33
Güncelleme: 06.11.2019 23:48
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İspanya'da Galatasaray'a büyük şok!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray büyük bir şok yaşadı.
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İspanya'da Galatasaray'a büyük şok!
Sarı-kırmızılılar maçın ilk yarısında kalesinde 4 gol gördü.
İspanya'da Galatasaray'a büyük şok!
Ayrıca Real Madrid'de Rodrygo, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta ilk 7 dakikada 2 gol atan ilk oyuncu oldu.
İspanya'da Galatasaray'a büyük şok!
İşte Real Madrid - Galatasaray maçının ilk yarısından kareler...