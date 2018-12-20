İngilterede gündem Ozan Kabak! İşte peşindeki 5 dev kulüp... - Galeri - Fotomaç
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İngiltere'de gündem Ozan Kabak! İşte peşindeki 5 dev kulüp...
Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Ozan Kabak, İngiltere'de gündemden düşmüyor.
20 Aralık 2018 Perşembe, 11:13:14
Güncelleme: 11:18:19
Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Ozan Kabak, İngiltere'de adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Sezon başında hiç gündemde yokken bir anda Fatih Terim'in şans vermesiyle 11'in değişmez ismi haline gelen Ozan için, dev kulüpler sıraya girmiş durumda.
Daily Mail'in haberine göre İngiltere ve İtalya'dan 5 dev kulüp, ara transfer döneminde Ozan Kabak için yarışacak.
İşte Ozan'ın peşindeki o takımlar;