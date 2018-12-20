İngilterede gündem Ozan Kabak! İşte peşindeki 5 dev kulüp... - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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İngiltere'de gündem Ozan Kabak! İşte peşindeki 5 dev kulüp...

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Ozan Kabak, İngiltere'de gündemden düşmüyor.
20 Aralık 2018 Perşembe, 11:13:14 Güncelleme: 11:18:19
İngilterede gündem Ozan Kabak! İşte peşindeki 5 dev kulüp...

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Ozan Kabak, İngiltere'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

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İngilterede gündem Ozan Kabak! İşte peşindeki 5 dev kulüp...

Sezon başında hiç gündemde yokken bir anda Fatih Terim'in şans vermesiyle 11'in değişmez ismi haline gelen Ozan için, dev kulüpler sıraya girmiş durumda.

İngilterede gündem Ozan Kabak! İşte peşindeki 5 dev kulüp...

Daily Mail'in haberine göre İngiltere ve İtalya'dan 5 dev kulüp, ara transfer döneminde Ozan Kabak için yarışacak.

İngilterede gündem Ozan Kabak! İşte peşindeki 5 dev kulüp...

İşte Ozan'ın peşindeki o takımlar;

İngilterede gündem Ozan Kabak! İşte peşindeki 5 dev kulüp...

MANCHESTER UNITED

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