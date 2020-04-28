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İngiltere'de Galatasaray'a transfer mesajı! "Teklifinizi bekliyoruz"

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezon için planlamalarına başlayan Aslan, gelecek ve gidecek isimleri belirlerken, bir yandan da elindeki futbolculara dair son kararı verme aşamasına geldi... Bu sezon Fatih Terim'in değişilmezi olan yıldız futbolcu için yazılan transfer haberinde şu ifadelere yer verildi, "İngilizler, Türk mevkidaşlarına 'Sizi bekliyoruz' mesajı yolladı!" İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

28 Nisan 2020 Salı 12:14 Güncelleme: 28.04.2020 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





