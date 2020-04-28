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İngiltere'de Galatasaray'a transfer mesajı! "Teklifinizi bekliyoruz"
İngiltere'de Galatasaray'a transfer mesajı! "Teklifinizi bekliyoruz"
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezon için planlamalarına başlayan Aslan, gelecek ve gidecek isimleri belirlerken, bir yandan da elindeki futbolculara dair son kararı verme aşamasına geldi... Bu sezon Fatih Terim'in değişilmezi olan yıldız futbolcu için yazılan transfer haberinde şu ifadelere yer verildi, "İngilizler, Türk mevkidaşlarına 'Sizi bekliyoruz' mesajı yolladı!" İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
28 Nisan 2020 Salı 12:14
Güncelleme: 28.04.2020 12:14
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hummalı bir çalışma yürütüyor.
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Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, gelecek sezonun planlamalarını masaya yatırırken, önceliğini kadro mühendisliğine verdi.
Fatih Terim'in yöneticilere aktardığı raporda öncelik 'bedelsiz yıldızlar' oldu. Bilindiği üzere Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile söz kesmişti.
Bu 2 ismin yanı sıra Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ile de ile de ilgilendiği bilinen cimbom, dış transferdeki önceliklerini Türk futbolculara verirken, maliyeti uygun olması halinde yurt dışından da transfer yapmayı planlıyor.
Yaşanan bu gelişmeler bir kenara sarı kırmızılıların iç transferde de halletmesi gereken bir çok sorunun olduğu belirtildi.