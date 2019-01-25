İngilizler yazdı! Galatasaraya yıldız golcü - Fotomaç
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İngilizler yazdı! Galatasaray'a yıldız golcü
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray için, İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar...
25 Ocak 2019 Cuma, 22:35:16
Güncelleme: 22:44:27
Sarı-Kırmızılılarda forvet takviyesi için çalışmalar sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gomis'in ayrılmasının ardından 7 aylık süreçte takıma forvet katamayan Galatasaray'da, Eren Derdiyok da kadro dışı bırakılmıştı.
Son olarak Alan ve Pato transferlerini de gerçekleştiremeyen Galatasaray için, İngiltere'den flaş bir iddia geldi.
Southampton'da forma giyen Charlie Austin'in kulübünden ayrılma kararı aldığı ve Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. İşte transferin detayları...
İngiliz basınında Telegraph'ın haberine göre, Charlie Austin Ocak ayında Southampton'dan ayrılmaya karar verdi.