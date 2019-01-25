İngilizler yazdı! Galatasaraya yıldız golcü - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

İngilizler yazdı! Galatasaray'a yıldız golcü

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray için, İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar...
25 Ocak 2019 Cuma, 22:35:16 Güncelleme: 22:44:27
İngilizler yazdı! Galatasaraya yıldız golcü

Sarı-Kırmızılılarda forvet takviyesi için çalışmalar sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İngilizler yazdı! Galatasaraya yıldız golcü

Gomis'in ayrılmasının ardından 7 aylık süreçte takıma forvet katamayan Galatasaray'da, Eren Derdiyok da kadro dışı bırakılmıştı.

İngilizler yazdı! Galatasaraya yıldız golcü

Son olarak Alan ve Pato transferlerini de gerçekleştiremeyen Galatasaray için, İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

İngilizler yazdı! Galatasaraya yıldız golcü

Southampton'da forma giyen Charlie Austin'in kulübünden ayrılma kararı aldığı ve Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. İşte transferin detayları...

İngilizler yazdı! Galatasaraya yıldız golcü

İngiliz basınında Telegraph'ın haberine göre, Charlie Austin Ocak ayında Southampton'dan ayrılmaya karar verdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN