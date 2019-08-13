İngilizler duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyor
Ligde yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı oyuncunun peşinde olduğu ortaya çıktı. İngiliz basını iki kulübün de kiralamak istediği ismi açıkladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Ağustos 2019 Salı 10:26
Güncelleme: 13.08.2019 10:26
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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala takımlar hala transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde aynı isme yöneldi.
İngiliz basınından The Sun, hem sarı-lacivertli takımın hem de sarı-kırmızılıların ilgilendiği yıldızı açıkladı.
İddialara göre Arsenal Menajeri Unai Emery, 27 yaşındaki Alman futbolcu Shkodran Mustafi ile görüşerek oyuncuya planları arasında yer almadığını söyledi.
İspanyol teknik adamın ayrıca Mustafi'den kulüp bulmasını talep ettiği de bildirildi.