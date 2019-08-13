Ligde yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı oyuncunun peşinde olduğu ortaya çıktı. İngiliz basını iki kulübün de kiralamak istediği ismi açıkladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)