Galatasaray ilk 7 haftalık lig periyodunda sadece 2 galibiyet alabildi. Oynadığı son 3 maçında sahadan beraberlikle ayrılan ve sadece 1 gol atabilen sarı kırmızılı ekip, Avrupa'da da Brugge'le berabere kalıp PSG'ye yenildi. Alınan kötü sonuçları değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, sorumluluğun Fatih Terim'de olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini savundu. İşte Uluç'un sözleri...