"İnat, ısrar, iflas... Kovulmayı bekleme istifa et!"
Galatasaray ilk 7 haftalık lig periyodunda sadece 2 galibiyet alabildi. Oynadığı son 3 maçında sahadan beraberlikle ayrılan ve sadece 1 gol atabilen sarı kırmızılı ekip, Avrupa'da da Brugge'le berabere kalıp PSG'ye yenildi. Alınan kötü sonuçları değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, sorumluluğun Fatih Terim'de olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini savundu. İşte Uluç'un sözleri...
8 Ekim 2019 Salı 11:54
Güncelleme: 08.10.2019 12:00
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Bir zamanlar "Seba gitsin, Ahmet Dursun" diye kelime oyunu yapardı Beşiktaş tribünleri.. Hala "en utanç veren" tribün sloganı olarak hatırlanır..
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Bugün, özellikle de Gençlerbirliği maçından sonra ben tribün lideri olsam, başlıktaki sloganı dağıtırdım, Ultraslan(!)a.. 6 maçta bir düzine gol yiyen lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne gol atamayan bir Galatasaray'dan söz ediyorum.
Sanırsınız ki, Gençler kalecisi mucizeler yarattı.. Direkler zangır zangır sallandı ama, uçkur dokuz yerden koptu. Hayır!. Şu utanç istatistiğine bakın.
Maç başı ortalama 2'den düzineyle gol yiyen Gençler kalesine Galatasaray, koskoca Galatasaray, Aslan Galatasaray 1, yazı ile "tek bir" isabetli şut atmış. Maç boyu toplam şutu da 6! (Altı).. Sonuncu Gençlerbirliği9'u isabetli, tam 20 (yirmi) şut atarken.. Sebep..
Fatih Terim'in o utanç verici, futbol oynamayı değil, oynatmamayı esas alan, "Yenemiyorsan yenilme" taktiğinde, gol için oynamak, şut atmak için oyun kurmak yok ki!.