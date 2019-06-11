İnanılmaz ama gerçek! Galatasaray ve Beckham... - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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İnanılmaz ama gerçek! Galatasaray ve Beckham...

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon için kadrosunu güçledirmek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün listesinde bulunan bir isme Inter Miami adında bir takım kuran İngiliz efsanesi David Beckham da talip oldu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

11 Haziran 2019 Salı 09:55 Güncelleme: 11.06.2019 10:21
İnanılmaz ama gerçek! Galatasaray ve Beckham...

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İnanılmaz ama gerçek! Galatasaray ve Beckham...

Sarı-kırmızılı takım ilk olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katarken, ikinci olarak ilgilendiği isimde David Beckham'la karşı karşıya geldi.

İnanılmaz ama gerçek! Galatasaray ve Beckham...

The Sun'da yer alan habere göre 2018'in ocak ayında kurduğu ve Inter Miami adını verdiği MLS takımına oyuncu transfer etmek isteyen eski İngiliz futbolcu, ilk olarak Galatasaray'ın da ilgilendiği Manchester United'lı yıldıza yöneldi.

İnanılmaz ama gerçek! Galatasaray ve Beckham...

Yaptığı açıklamada Antonio Valencia'yı kadrosunda görmek istediğini belirten Beckham, Ekvadorlu futbolcunun Manchester United ile sözleşmesinin 30 Haziran'da bitecek olması nedeniyle transferi bonservissiz gerçekleştirecek.

İnanılmaz ama gerçek! Galatasaray ve Beckham...

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan sağ bek oyuncusu Antonio Valencia, Inter Miami'ye transfer olursa takımın MLS'te oynama izni alacağı 2020 yılını beklemek zorunda.

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