Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon için kadrosunu güçledirmek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün listesinde bulunan bir isme Inter Miami adında bir takım kuran İngiliz efsanesi David Beckham da talip oldu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)