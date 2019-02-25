İnan Kıraç dolandırıldı! 4.1 milyon Euro kaptırdı

"Miktar 4.1 milyon euro. Bu, 2.5 sene evvel olan bir hadise. Parayı geri alamadım ama alacağım. Yakalandılar hepsi. Malları tespitte. Sadece benden değil, birçok kişiden para almışlar. Şüphelenmedim, çünkü çok organizeydi ve devlet adına istenildiği için de bu işi yapmak durumunda kaldım."