"Hüseyin Göçek çok başarılıydı"

"İlk yarı Galatasaray oyunun kontrolünü elinde tutarken, zaman zaman da gol aradı ama net pozisyon bulamadı. Kendi ofansif yetersizliklerinin dışında da rakibin iyi yerleşimli, alan daraltan savunması da etkendi. Galatasaray 40. dakikaya kadar hem ikili mücadelelerde daha başarılıydı hem de rakibini kendi 18'ine yanaştırmıyordu. Ama bu dakikada Jahovic'i kaçırdılar ve maçın en net pozisyonunu Muslera kurtardı."