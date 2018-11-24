"Hüseyin Göçek çok başarılıydı"

Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının çok tartışılan hakemi Hüseyin Göçek ile ilgili flaş bir yorum dah geldi.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 11:27:58
Güncelleme: 11:28:31
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, zorlu mücadeleyi ve hakemin verdiği tartışmalı penaltı kararını yorumladı. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...
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"Fatih Terim ciddi eksikler dolayısı ile Kayseri'de uygulatıp, başarılı olduğu üçlü defansa dün gece de devam etti. Bunun yanında evindeki eski maçları göz önüne aldığımızda alışılmış önde baskılı, riskli ofansif anlayışın dozajını biraz düşürmüştü."
"İlk yarı Galatasaray oyunun kontrolünü elinde tutarken, zaman zaman da gol aradı ama net pozisyon bulamadı. Kendi ofansif yetersizliklerinin dışında da rakibin iyi yerleşimli, alan daraltan savunması da etkendi. Galatasaray 40. dakikaya kadar hem ikili mücadelelerde daha başarılıydı hem de rakibini kendi 18'ine yanaştırmıyordu. Ama bu dakikada Jahovic'i kaçırdılar ve maçın en net pozisyonunu Muslera kurtardı."
"İkinci yarıda işler Galatasaray açısından terse döndü ve kontrol ilk devrenin aksine Konyaspor'a geçti. Bunun da en önemli nedeni; üç orta saha Feghouli, Selçuk, Fernando ve ilerdeki Eren'in maç eksikleri yüzünden yorulmalarıydı."
"Konyaspor iki net gol fırsatını kaçırdı. Galatasaray'da her şey kötü giderken Mariano'nun ortasında bir şans golü ile skor avantajı ve moral kazandı. Ondan sonra Aykut Kocaman hamlelere başladı."