Hıncal Uluçtan Mustafa Cengize sert sözler!

Cengiz telefonla, "Hıncal, bana 150 bin TL gönder. Sutopu takımı Avrupa'ya gidecek" dese verirdim.
20 Ekim 2018 Cumartesi, 10:14:27
Güncelleme: 10:17:39
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Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le 5 sene sözleşme yeniledi. Yani devamlılık olsun, Galatasaray da Wenger'in Arsenal'i, Ferguson'un United'ı gibi olsun. Yok.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mustafa Cengiz geldiği günden beri Galatasaray'ı batırmakla meşgul... Şimdi kime dayanacak başta kalabilmek için? Bir, kulübü ultrAslan'a sattı.
Duygun Yarsuvat, Divan Kurulu'nda çıktı dedi ki, "ultrAslan nedir?" Bunu "Kim oluyorlar" anlamında söylemedi. Nedir dedi.
Nedir sorusunun cevabı hukuki birim olaraktır. Bir tüzel kişilik mi ultrAslan? İki… Özhan Canaydın nasıl başkan oldu? "Gözlerime bakın, kimi getireceğimi anlarsınız" dedi. Fatih Terim'in adını telaffuz etmeden, ima ederek seçimi kazandı.
Bu da "Bak ben Terim'le 5 senelik imzaladım." Yani camia kontrolde, tribün kontrolde…