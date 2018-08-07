Hıncal Uluçtan Fatih Terime sert sözler: Türk çocukları artık sana güvenir mi?

Ya Feghouli'n.. O da ayni ruhsuz değil mi?. O da kaptırdı, hem de rakip 2'ye 3 kontratağa kalktı. Gördü, gene koşmadı. Bir yüzde 100 golü de öyle kaçırdı Akhisar.. Otur maçı seyret tek başına. Çünkü başkalarıyla izlersen yüzün kızarır. Odana kapan ve maça bak bakalım, Belhanda'n ve Feghouli'n hiç geriye koşmuşlar mı?. Günümüz futbolunda tek taraflı oyun kaldı mı Hocam?. Belhanda ve Feghouli saplantını kabullendik. Ama sen artık maçı da izlemiyorsun.. Maçı en iyi okuyan, futbolcu psikolojisini en iyi bilen adamdan, "Hiç bilmeyen"e düşmüşsün. Seni tanıyamadım hocam..