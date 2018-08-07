Hıncal Uluçtan Fatih Terime sert sözler: Türk çocukları artık sana güvenir mi?

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler: Türk çocukları artık sana güvenir mi?
SABAH'ın duayen yazarlarından Hıncal Uluç, Süper Kupa'yı Akhisarspor'a penaltı atışları sonucu kaybeden Galatasaray'ı değerlendirdi ve bir kez daha Fatih Terim'e sert eleştirilerde bulundu.
İşte Hıncal Uluç'un 'Galatasaray değil, Terim kaybetti' başlıklı yazısı...
"Hocam bu inadında devam edersen, resmi sezona iki yenilgi ile girersin. Önce Akhisar'a Süper Kupa'yı kaptırır, sonra da Lig sezonunu deplasmanda Ankaragücü mağlubiyeti ile açarsın" diye yazmıştım bu sütunlarda geçen hafta.. Birinci dediğim gerçekleşti.. Hayır!. Marifet bende değil.. Burnunun ucundaki köyü göremeyen Fatih Terim, daha doğrusu onun başını durmadan belaya sokan kör inadı olunca bunu yazmak o kadar kolay, o kadar basit ki..
"Dediğim dedik" diyorsun Hocam.. O zaman da çaldığın "Düdük" olmuyor.. Gel vazgeç şu inadından.. Gel şu ruhsuz "Paralı askerler"i değil, "Galatasaraylı" çocukları oynatmaya başla.. 2000 yılında UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası ile taçlanan, 2002'de Türkiye'ye Dünya Üçüncülüğü getiren milli takıma iskelet olan Galatasaray'da, senin yarattığın Galatasaray'da kimler oynuyordu, hem de nasıl canla başla, Popescu ve Hagi ile beraber..
O Popescu ve Hagi ki, Avrupa takımlarından sepetlenmişler, futbolu artık bırakmışlardı, sen transfer ettiğinde. Ama senin seçtiğin, yarattığın canavar Türk gençlerine ağabeylik ederek, kariyerlerine yeniden, hem de zirvede döndüler. Oynadılar ve oynattılar.. "En Galatasaraylı" onlar oldular. Emre 17 yaşındaydı, arkasında Pope, önünde Hagi ile oynadığında.. Oyuna neden sonra soktuğun genç Yunus'un etrafında kimler vardı?. Onu adam sayıp, top bile atmayanlar sözde ağabeyler!.
Belhanda'n sonunda başında parçalandı mı, hocam?. Maçtan bir gün evvel Fenerbahçe özel gazetesi Hürriyet tam sayfa Belhanda övgüleri düzdü. Onu bile çözemedin. Çünkü Fener sözcüleri, Belhanda kalsın ve Galatasaray'ı satsın istiyorlardı.. Satmak için neler yaptı, hâlâ görmedin mi?. Kaptırdığı topun bile peşinde gitmeye tenezzül etmeyen "Has" adamın sayesinde gelişen Akhisar akınında top direkten dönmese, maç uzatmaya da gitmeyecek, penaltı şansın da olmayacaktı.
Ya Feghouli'n.. O da ayni ruhsuz değil mi?. O da kaptırdı, hem de rakip 2'ye 3 kontratağa kalktı. Gördü, gene koşmadı. Bir yüzde 100 golü de öyle kaçırdı Akhisar.. Otur maçı seyret tek başına. Çünkü başkalarıyla izlersen yüzün kızarır. Odana kapan ve maça bak bakalım, Belhanda'n ve Feghouli'n hiç geriye koşmuşlar mı?. Günümüz futbolunda tek taraflı oyun kaldı mı Hocam?. Belhanda ve Feghouli saplantını kabullendik. Ama sen artık maçı da izlemiyorsun.. Maçı en iyi okuyan, futbolcu psikolojisini en iyi bilen adamdan, "Hiç bilmeyen"e düşmüşsün. Seni tanıyamadım hocam..