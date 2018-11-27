Hıncal Uluç: Serdar Azizin hareketi penaltı, doğru karar - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
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Hıncal Uluç: "Serdar Aziz'in hareketi penaltı, doğru karar"

Duayen yazar Hıncal Uluç, Sabah'taki yazısında Galatasaray ve Konyaspor arasındaki maçta yaşanan penaltı kararını değerlendirdi. İşte Uluç'un yazısı...
27 Kasım 2018 Salı, 11:41:04 Güncelleme: 11:50:46
Hıncal Uluç: Serdar Azizin hareketi penaltı, doğru karar

Yani Erman ve Ahmet Çakar Hocamın yazılarını bu kadar merakla az beklemişimdir. Trabzonspor - Fenerbahçe maçında, hakem Halil Umut Meler, Trabzonspor lehine bir penaltı çaldı.

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Hıncal Uluç: Serdar Azizin hareketi penaltı, doğru karar

Kararı sonrası VAR hakemiyle uzun uzun konuştu ama VAR'a gitmeye, pozisyonu ekrandan izlemeye gerek görmeden, tekrar penaltı noktasını gösterdi.

Hıncal Uluç: Serdar Azizin hareketi penaltı, doğru karar

Konyaspor maçında Galatasaray lehine penaltı kararı veren Hüseyin Göçek de VAR hakemi Halis Özkahya ile uzun uzun konuşmuş, ama ekranda yeniden izleme gereği görmeden "Penaltı" deyince, ikisi de Türk spor medyası tarafından idam edilmişlerdi.

Hıncal Uluç: Serdar Azizin hareketi penaltı, doğru karar

Erman ve Çakar Hocalarım en ağır eleştiri yapanların başındaydılar. Dün sabah ikisini de heyecanla okudum. İkisi de ayni durumda, ayni uygulamayı yapan Halil Umut Meler'i bu defa göklere çıkarmışlardı.

Hıncal Uluç: Serdar Azizin hareketi penaltı, doğru karar

İkisi de penaltı pozisyonunda VAR'a gitme gereği görmeyişi üzerine tek kelime laf etmemişlerdi. Bu nasıl bir standarttır, sevgili Hocalarım?. Önemli olan uygulama mı, yoksa uygulamanın sizin fikrinize uyup uymaması mı?

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