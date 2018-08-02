Hıncal Uluç: Ruhsuz, paralı askerler - Galeri - Fotomaç
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Hıncal Uluç: "Ruhsuz, paralı askerler"

    Hıncal Uluç, yeni sezon öncesi Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı
    2 Ağustos 2018 Perşembe, 15:31:47 Güncelleme: 15:34:36
    Hıncal Uluç: "Ruhsuz, paralı askerler"
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    Hıncal Uluç: Ruhsuz, paralı askerler

    Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Galatasaray'ın iki yıldızını sert bir dille eleştirirken, sarı kırmızılı takımın hocası Fatih Terim'e de uyarılarda bulundu. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hıncal Uluç: "Ruhsuz, paralı askerler"
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    Hıncal Uluç: Ruhsuz, paralı askerler

    "Olmuyor Fatih Hocam olmuyor!. Bu evlad-ı manevilerin, bu nelerine hayran olduğunu hala anlayamadığım Belhanda ve Feghouli aşkın yüzünden, Galatasaray futbol oynamıyor, oynayamıyor.. Bu iki ruhsuz, alakasız paralı asker yüzünden savunma da kalbura dönüyor, delik deşik oluyor.. Koca geçen sezon görmedin, göremedin. Bu yıl hala bu lejyonerlerde ısrar ediyor, bunlar yüzünden sapına kadar Galatasaraylı Türk çocuklarını harcamaya devam ediyorsun.

    Hıncal Uluç: "Ruhsuz, paralı askerler"
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    Hıncal Uluç: Ruhsuz, paralı askerler

    Milli Takım hocası olduğunda oynatacak adam bulamıyorsun. Kulüp hocası olunca Milli Takıma verecek adam bırakmıyorsun..
    Bu nasıl çelişkidir Hocam!

    Bak, sezona Süper Kupayı Akhisar'a kaptırarak başlarsan, ligi de deplasmanda Ankaragücü mağlubiyetiyle açarsan hiç şaşmam. Sen de şaşma olur mu?

    Hıncal Uluç: "Ruhsuz, paralı askerler"
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    Hıncal Uluç: Ruhsuz, paralı askerler

    Kaptırdıkları topta bile geri gelmeyen, mecbur kalırlarsa gelir gibi yapan Belhanda, Feghouli ve Rodriguez.. Lütfen oynayan Gomis.. Ara sıra çakar gibi olan ama yüzde 90 kayıp Onyekuru önde oldukça, hem de hızlı çıkan bir rakip önünde senin savunmanın tutunması imkânı var mı?. Sakın geride oynayan çocukları suçlama. Suçlu sensin.

    Hıncal Uluç: "Ruhsuz, paralı askerler"
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    Hıncal Uluç: Ruhsuz, paralı askerler

    Yana, geriye oynamayı ezberlettiğin takımın "Hızlı çıkmayı" tümüyle unutmuşken, duran top dışında nasıl gol atacaksın hiç düşündün mü?

    Şu yaptığın İsviçre kampı ve Tunus/Atina turnesi ne işe yaradı bana söyler misin? Yani kamuoyuna, camiaya bir basın toplantısıyla açıklasana, bu yurt dışı kampı ve maçları ne fayda sağladı takıma?

    Hıncal Uluç: "Ruhsuz, paralı askerler"
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    Hıncal Uluç: Ruhsuz, paralı askerler

    Bak hocam!

    Bu sezon kaç dakika süre verirsin bilmem ama gençler arasında Celil diye birisi var.. Oyunun her an içinde bu delikanlı. Her anı yaşıyor. Sahada basmadık yer bırakmıyor. Deli dana gibi koşmuyor. Aklıyla seçiyor koşacağı yeri. Gerekirse rakip savunma arkasına sarkıyor, gerekirse, ileriye çıkan kendi savunma adamının boşluğunu dolduruyor. Komple futbolcu ve müthiş bir beyni var. Uzun, kısa harika paslar atıyor. Kullandığı her top oyunu geliştiriyor. Pozisyona girdi mi, şutu çakıyor.. Her cebinde ikişer Belhanda var, Celil'in.. Belhanda'nın onda biri sahiplenirsen, Milli Takım harika bir adam kazanır, Galatasaray da, 50 milyon euro değerinde bir futbolcu..

    Ama Yasin'e ve Tolga'ya yaptıklarını hatırlayınca, umutlanamıyorum Hocam, kusura bakma!"

    (Sabah)

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