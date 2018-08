Hıncal Uluç: "Ruhsuz, paralı askerler"

Bak hocam!



Bu sezon kaç dakika süre verirsin bilmem ama gençler arasında Celil diye birisi var.. Oyunun her an içinde bu delikanlı. Her anı yaşıyor. Sahada basmadık yer bırakmıyor. Deli dana gibi koşmuyor. Aklıyla seçiyor koşacağı yeri. Gerekirse rakip savunma arkasına sarkıyor, gerekirse, ileriye çıkan kendi savunma adamının boşluğunu dolduruyor. Komple futbolcu ve müthiş bir beyni var. Uzun, kısa harika paslar atıyor. Kullandığı her top oyunu geliştiriyor. Pozisyona girdi mi, şutu çakıyor.. Her cebinde ikişer Belhanda var, Celil'in.. Belhanda'nın onda biri sahiplenirsen, Milli Takım harika bir adam kazanır, Galatasaray da, 50 milyon euro değerinde bir futbolcu..



Ama Yasin'e ve Tolga'ya yaptıklarını hatırlayınca, umutlanamıyorum Hocam, kusura bakma!"

(Sabah)