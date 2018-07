Hıncal Uluç: Galatasaraydan bir şey olmaz!

Bu cennet ülkede, yılın 12 ayının her birinde, her mevsimi yaşayacak bir yer bulmak mümkünken, üstelik döviz harcayıp taa oralara gitmek ne oluyor, Fatih Terim Hocam ve Mustafa Cengiz Başkanım bana izah edebilirler mi?. Ben maliyeti yazarken, fahiş bir hata yapmış, Lira yerine Euro demişim.

Ama sorarım. Harcanan her lira günah değil mi, ayranı olmayan Galatasaray için?