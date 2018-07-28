Hıncal Uluç: Galatasaraydan bir şey olmaz!

Hıncal Uluç: "Galatasaray'dan bir şey olmaz!"
Galatasaray'ı anlamsız bir Avrupa kampında, bir köy sahasında iki güçlü Avrupa takımı PSV Eindhoven ve Valencia önünde izledim. Sonra da Sakarya'nın yeni ve pırıl pırıl stadında, Süper Lig'i de katarsak bir üçüncü lig takımı Sakarya önünde..
Avrupa kampı anlamsızdı gerçekten..
Meteliğe kurşun atan Galatasaray'ın Avrupa'da kamp yapma lüksü var mı?
Bu cennet ülkede, yılın 12 ayının her birinde, her mevsimi yaşayacak bir yer bulmak mümkünken, üstelik döviz harcayıp taa oralara gitmek ne oluyor, Fatih Terim Hocam ve Mustafa Cengiz Başkanım bana izah edebilirler mi?. Ben maliyeti yazarken, fahiş bir hata yapmış, Lira yerine Euro demişim.
Ama sorarım. Harcanan her lira günah değil mi, ayranı olmayan Galatasaray için?
Takımının yeni sezondaki ilk 11'inin nerdeyse yarısı, Dünya Kupası ve sakatlıklar yüzünden kadroya katılamayacak durumda iken, o İsviçre/ Fransa tatili'nin (aynen tatil) ne işe yaradığını anlayan varsa, onu da dinlemeye hazırım.
Mantıklı, işe yarar ve ekonomik sezon açılışı şöyle yapılırdı, mesela..
Açılış kampı Sakarya'da.. O kamp sırasında Sakaryaspor, Eskişehirspor, Kocaelispor gibi rakiplerle oynama.. Kadro tamamlandıktan, ilk 11'in hemen hepsi oynayacak hale geldiği zaman, işte o zaman (İlle de Avrupa ise, işte ancak o zaman) Avrupa'nın göbeğinde o 11'in sahaya çıkacağı bir kadro ile, PSV, Valencia, Paris St. Germain gibi güçlü rakipleri karşısına alma..
O zaman, Fatih Hocam ve Cengiz Başkanım başta, herkes, hepimiz, Galatasaray'ın, bekleyen Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi sezonunda neler yapabileceğini çok daha iyi görürdük.