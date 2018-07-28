Hıncal Uluç: Galatasaraydan bir şey olmaz!

Açılış kampı Sakarya'da.. O kamp sırasında Sakaryaspor, Eskişehirspor, Kocaelispor gibi rakiplerle oynama.. Kadro tamamlandıktan, ilk 11'in hemen hepsi oynayacak hale geldiği zaman, işte o zaman (İlle de Avrupa ise, işte ancak o zaman) Avrupa'nın göbeğinde o 11'in sahaya çıkacağı bir kadro ile, PSV, Valencia, Paris St. Germain gibi güçlü rakipleri karşısına alma..

O zaman, Fatih Hocam ve Cengiz Başkanım başta, herkes, hepimiz, Galatasaray'ın, bekleyen Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi sezonunda neler yapabileceğini çok daha iyi görürdük.