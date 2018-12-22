Hıncal Uluç: Galatasarayda kusur kadroda değil ki!.

"Yani, Mehmet'in aslında o "Galatasaray yeni yıla bambaşka bir kimlikle girecek/ 2019 Model Aslan" başlığının altını hiç de doldurmayan, boş haberi, Bülent'in bile aklına yatmamış belli..

O zaman okur, camia inanır mı, 2019'da bambaşka bir Galatasaray seyredeceği haberine..

Ben okurken güldüm.."