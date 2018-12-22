Hıncal Uluç: Galatasarayda kusur kadroda değil ki!.

Hıncal Uluç: Galatasaray'da kusur kadroda değil ki!.
Usta gazeteci Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Galatasaray'ı değerlendirdi.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 14:06:11
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Usta gazeteci Hıncal Uluç, bu sezonki futboluyla geçen sezonu aratan Galatasaray'ı kaleme aldı. "Galatasaray'da kusur kadroda değil" diyen Hıncal Uluç, Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirdi. İşte Uluç'un yazısı...
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"Dün sabah gazetemi masama serdim. Kahvemi de yanına koydum, günlük klasiğim.. Sayfaları çeviriyorum.. Spora geldim bir sarı kırmızı sayfa.. "Galatasaray yeni yıla bambaşka bir kimlikle girecek/ 2019 Model Aslan" diye bir başlık. Altında Mehmet Özcan imzalı haber.. İşte 2019 Galatasaray Mucizesi'nin ana hatları.. Emre ve Sinan iyileşecekmiş. Fatih Hocamın beğenmediği Maicon satılıp, parasıyla, biri Demba Ba, iki santrfor, bir stoper alınacakmış. Böylece Eren üçüncü santrfor konumuna düşecekmiş."
Altında da Sevgili Bülent Kardeşimin (Timurlenk) görüşü.. "Kim gelse Eren'den iyi olur" diyor. "Maicon'u yollarken, Ozan'a güvenmeyin. Bu genci fazla şişirdik. Onun forma giydiği her maçta Galatasaray gol yiyor.. Demba Ba da kimin aklına gelmiş, pes" diye de ekliyor.
"Yani, Mehmet'in aslında o "Galatasaray yeni yıla bambaşka bir kimlikle girecek/ 2019 Model Aslan" başlığının altını hiç de doldurmayan, boş haberi, Bülent'in bile aklına yatmamış belli.. O zaman okur, camia inanır mı, 2019'da bambaşka bir Galatasaray seyredeceği haberine.. Ben okurken güldüm.."
"Fatih'in beğenmediği Maicon'un parası ile satın alınacak iki santrfor, bir stoper"le "2019 Model Galatasaray" beklentisine gelin de gülmeyin.. Kaldı ki.. Galatasaray'ın sorunu kadro değil.. Kadro, çok aşağılardaki sorun.. Ara transferde bir iki akıllı işle biter gider.."