Hıncal Uluç: Galatasaray niye dökülüyor!.

Fatih Terim'e toz kondurmaktan ödü patlayan medyamın bir de aşağılık kompleksi var..

Galatasaray forması giymişten de beter taraf tutan tarihte gördüğüm en komik hakem (!), her akınlarında gol pozisyonuna girdikleri halde, son becerisi sıfır rakip sayesinde beş yemekten kurtulan Galatasaray'ın her yanını eleştiriyorlar ama Fatih Terim "Süper" oluyor her nasılsa.. Ödleri patlıyor, Terim'i eleştirecekler diye..

Bir de aşşağılık kompleksi..

Tarihin en zayıf, en kötü Alman takımı.. 2000 yılındaki Fatih'in takımı, bunlarla top diye oynardı. Bu takım önünde perişan oluyorsun, sahanda.. Tek puan "Süper sonuçmuş.. Büyük Başarıymış.. Falan da.. Filan da.."

Böyle medyaya, böyle Galatasaray, böyle Fener, böyle Beşiktaş çok bile..