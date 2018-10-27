Hıncal Uluç: Galatasaray niye dökülüyor!. - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Hıncal Uluç: Galatasaray niye dökülüyor!.

    Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç bugünkü yazısında Galatasaray'daki son gelişmeleri değerlendirdi.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 11:59:13 Güncelleme: 12:00:25
    Hıncal Uluç: Galatasaray niye dökülüyor!.

    Sabah Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç, Schalke ile sahasında 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın kötü oyununu sert bir dille eleştirdi. İşte sarı kırmızılıların kötü futbolunun sebeplerini yazan Hıncal Uluç'un yazısı...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hıncal Uluç: Galatasaray niye dökülüyor!.

    O felaket Schalke maçından sonra, Fatih Terim'in iki cümlesi Galatasaray'ın nasıl umutsuz vaka olduğunu ortaya koydu.
    Terim, önce kötü oyundan seyirciyi sorumlu tuttu.
    Bir.. "Tribün baskısı futbolcularımı hızlı oynamaya zorluyor. Bu yüzden top kaybediyoruz."
    İki.. "Belhanda'dan memnunum.."
    Galatasaray'ın tekrarlarda yavaş çekim cihazı kullanmaya gerek göstermeyecek kadar yavaş oynamasının sebebi bizzat Fatih Hocamın verdiği talimat yani..

    Hıncal Uluç: Galatasaray niye dökülüyor!.

    Hani o iğrenç "Kazanamıyorsan kaybetme" felsefesinin doğurduğu "Top bizdeyken gol yemeyiz" futbolu.
    Topun Galatasaray'da kalması için, durmadan kendi sahanda yan ve geri pas yapacak, 90 dakikanın 70 dakikasını tek akın üretmeden öldüreceksin. Takımın kontratak yapmayacak. Rakibi gafil avlamayacak, hızlı hücuma çıkmayacak.
    Şu rezil istatistiğe bakar mısınız?. Galatasaray'ın kendi sahasında bu mahalle takımı düzeyindeki Schalke'ye karşı hücum teşebbüsü, sıfır.. SI-FIR!..
    Bu Utanç Futbolunu Galatasaray'a yerleştirirsen, Belhanda gibi koşmayan, hatta kendi kaptırdığı topun dahi peşinde koşmayan, tembel, ruhsuz, on para etmez adamı gözden kaçırman mümkün olur..

    Hıncal Uluç: Galatasaray niye dökülüyor!.

    Fatih Terim'e toz kondurmaktan ödü patlayan medyamın bir de aşağılık kompleksi var..
    Galatasaray forması giymişten de beter taraf tutan tarihte gördüğüm en komik hakem (!), her akınlarında gol pozisyonuna girdikleri halde, son becerisi sıfır rakip sayesinde beş yemekten kurtulan Galatasaray'ın her yanını eleştiriyorlar ama Fatih Terim "Süper" oluyor her nasılsa.. Ödleri patlıyor, Terim'i eleştirecekler diye..
    Bir de aşşağılık kompleksi..
    Tarihin en zayıf, en kötü Alman takımı.. 2000 yılındaki Fatih'in takımı, bunlarla top diye oynardı. Bu takım önünde perişan oluyorsun, sahanda.. Tek puan "Süper sonuçmuş.. Büyük Başarıymış.. Falan da.. Filan da.."
    Böyle medyaya, böyle Galatasaray, böyle Fener, böyle Beşiktaş çok bile..

    Hıncal Uluç: Galatasaray niye dökülüyor!.

    Fatih Hocam, Schalke maçında görüldü. Takımı ne fizik, ne moral olarak maça hazırlayabiliyor artık..
    Sahaya yanlış takım çıkarıp, en yanlış futbolu oynatıyor..
    En beteri de, önünde oynanan oyunu artık okuyamıyor.. Adam değişiklikleri geç kalıyor ve çoğu zaman yanlış..
    En kötüsü.. Takımı artık kişisel sempati ve antipatileri üzerine kuruyor..
    Aklı fikri, inadı Belhanda'sını ve Feghouli'sini 11'e yerleştirmek. İlle de paralı askerleri takıma doldurmak..

    Hıncal Uluç: Galatasaray niye dökülüyor!.

    Yürekten Galatasaraylı, takım için ölecekler, kenarda öldürüldü, yok edildi..
    Kaptan ve kadrodaki tek lider Selçuk başta.. Çünkü Belhanda oynamalı.
    Genç Yunus'un 11'e yerleşmiyor. Çünkü Belhanda oynamalı..
    Bir maç denenen ve harika ışık veren Celil bir daha kadroya bile alınmadı. Çünkü başarırsa, Belhanda gider..
    Tolga Ciğerci bedava gönderildi ki, Belhanda'ya rakip olmasın.
    Kadroda Belhanda'ya rakip bırakılmadı.

    Hıncal Uluç: Galatasaray niye dökülüyor!.

    Onun, o yavaş, o ruhsuz, o koşmayan yürüyen futboluna Galatasaray'ı uydurdu Terim..
    Galatasaray yavaş oynamalı ki, Belhanda sırıtmasın. Hızlı oyun bu yüzden yasak. Sırf hızlı oynadıkları için Galatasaray'ı dağıtan rakipleri görüp, hız isteyen taraftara fırça bu yüzden.
    İşte "Belhanda'nın sırrı" dediğim bu, Sevgili Okurlar.
    Bu kötü, bu rezil, bu hakem sayesinde kovaya dönmekten kurtulan takım ve futbolun tek ama tek sebebi, Belhanda dostlar..
    ..Ve de Fatih Hocamın "İlle de Belhanda" diyen inadı!.
    "Peki ya Başkan, ya Mustafa Cengiz" diyeceksiniz..
    Güldürmeyin beni!.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN