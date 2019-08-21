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Hıncal Uluç: Fatih Terim Galatasaray'daki bütün Türkleri temizledi
Usta yazar Hıncal Uluç, Sabah Gazetesi'ndeki yazısında Galatasaray'ın oynadığı futbolu ciddi bir şekilde eleştirirken bunda sorumluluğu Fatih Terim'de gördüğünü söyledi. Uluç, Terim'in Galatasaray'dan ayrılması gerektiği kaleme alırken Türk futbolcular üzerindeki olumsuz etkisini de yazdı.
21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:01
Güncelleme: 21.08.2019 10:12
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İşte Uluç'un ses getirecek o yazısı...
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Eğer danışıklı dövüş değilse ki, pek çok insan böyle düşünüyor, "Ben sevdiğime zarar vermem" diye Galatasaray antrenörlüğünden istifa eden Hasan Şaş'ı, Teknik Direktör Fatih Terim ikna edip geri döndürmüş.. Keşke tersi olsaydı ve Hasan Şaş Fatih Terim'i ikna etseydi!.
Çok sevdiğim, çok da saydığım bir "Futbol Devi" için bunları söylemek zor, ama ne yazık ki, gerçekler acı.. Gerçek dostluk da "acı"yı söyleyebilmek.. Fatih Hocamın, sevgili dostumun en azından "ara" vermesi gerek.. Galatasaray'dan ayrılıp kendine gelmesi.. O zaman dönüşü muhteşem olabilir.
Bir zamanlar, gelmiş geçmiş en büyük Galatasaray efsanelerinden Baba Gündüz, bir gazeteci olarak bana da babalık yapan, futbolun sırlarını öğreten Gündüz Kılıç da Galatasaray'dan ayrılmış Feriköy'e gitmiş, sonra Hasnun Galip'e omuzlarda dönüp ne zaferlere imza atmıştı.
Türk futbol tarihine henüz benzerini geç, bugün ufukta ışığı bile olmayan zaferler armağan eden, adını Avrupa'nın en büyük hocaları arasına yazdıran, daha 10 gün önce yaşadık, Floransa'da yıllar sonra Krallar gibi karşılanıp uğurlanan Fatih Terim de dönecektir.