HaberlerGaleriHıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray ve Fatih Terim'i çok sert eleştirdi
Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray ve Fatih Terim'i çok sert eleştirdi
SABAH'ın usta yazarı Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray'ın performansını eleştirdi ve Fatih Terim'in tercihleri için de sert ifadeler kullandı. Galatasaray'ın yabancı futbolculardan oluşan ilk 11'i üzerinden oyunu okuyan Uluç, Fatih Terim'in 'nefret ettiği' bir de futbolcunun ismini verdi. İşte Hıncal Uluç'un gündem yaratacak o yazısı...
23 Şubat 2019 Cumartesi 11:38
BU GALERİYİ PAYLAŞ
SABAH'ın usta yazarı ve ASpor yorumcusu Hıncal Uluç, Benfica'ya elenen Galatasaray'ın performansını eleştirdi ve Fatih Terim'in tercihleri için de sert ifadeler kullandı. Galatasaray'ın yabancı futbolculardan oluşan ilk 11'i üzerinden oyunu okuyan Uluç, Fatih Terim'in 'nefret ettiği' bir de futbolcunun ismini verdi. İşte Hıncal Uluç'un gündem yaratacak o yazısı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dün benim köşemde FİFA Başkanı İnfantino'nun geçen hafta İstanbul'da Türkiye için söylediği laflar vardı.. "Alt yapıya önem verin. Kendi oyuncularınızı yetiştirin. Onlar renklerini benimserler.."
Hemen bir kaç sayfa ötesinde de, spor sayfamızda bir başlık.. "11 yabancılı Galatasaray'ı ALT YAPI ezdi." Tesadüfe bakar mısınız?. Biri uyaran, öteki uyarının ne kadar gerçek olduğunu gösteren iki yazı, ayni gün, ayni Sabah'ta..
Ben sporu yönetsem bu başlığı çift sütun bir habere değil, 8 sütun manşete koyardım.. Her şeyi anlatan muhteşem bir başlıktı çünkü..
Galatasaray'ın 11 yabancıdan kurulu "Ruhsuzlar Takımı"nı, alt yapıdan gelen 6 futbolcusu ile sahaya çıkan, yaş ortalaması 22 olan Benfica İstanbul'da yenmiş, kendi sahasında ise, Kedi- Fare oyunu oynamıştı.