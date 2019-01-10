Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah Antalya kampını da karıştırmış - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Hıncal Uluç: "Belhanda adlı küstah Antalya kampını da karıştırmış"

Usta gazeteci Hıncal Uluç, bugünkü köşe yazısında Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda için sert ifadeler kullandı.
10 Ocak 2019 Perşembe, 16:18:35
Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah Antalya kampını da karıştırmış

İşte Hıncal Uluç'un bugün Sabah'ta yayınlanan köşe yazısı:

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Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah Antalya kampını da karıştırmış

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Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah Antalya kampını da karıştırmış

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Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah Antalya kampını da karıştırmış

Antalya kampına tek "Yeni" gitmedi. Ama haber geldi.

Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah Antalya kampını da karıştırmış

Belhanda adlı küstah, Antalya kampını da dağıtmış.

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