Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah Antalya kampını da karıştırmış - Galeri - Fotomaç
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Hıncal Uluç: "Belhanda adlı küstah Antalya kampını da karıştırmış"
Usta gazeteci Hıncal Uluç, bugünkü köşe yazısında Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda için sert ifadeler kullandı.
10 Ocak 2019 Perşembe, 16:18:35
İşte Hıncal Uluç'un bugün Sabah'ta yayınlanan köşe yazısı:
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Gomis'in komik bir paraya gönderilmesine izin veren, Serdar Aziz'i "Çalışma kültürümüz uyuşmuyor" diye şutlayan Fatih Hocam...
İki manevi evladı Feghouli ve Belhanda'ya rakip olmasınlar diye sanki, transfer bile yapmıyor..
Antalya kampına tek "Yeni" gitmedi. Ama haber geldi.
Belhanda adlı küstah, Antalya kampını da dağıtmış.