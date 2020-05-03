Hernan Crespo'dan Galatasaray itirafı!
Arjantin'in efsane futbolcularından olan Hernan Crespo, France Football'a röportaj verdi. Yaşadıklarından kariyerine, en beğendiği futbolcudan unutamadığı gollerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Crespo, Galatasaray ile ilgili de flaş bir itirafta bulundu. İşte Crespo'nun röportajından dikkat çeken bölümler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
3 Mayıs 2020 Pazar 19:39
Güncelleme: 03.05.2020 19:39
Arjantin'in efsane futbolcularından Hernan Crespo, Parma forması giyerken Galatasaray'a karşı oynadığı maçı unutamadığını belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
France Football'a önemli açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, futbol kariyerinde unutamadığı fazlaca anı olduğunu belirtirken Tardini Stadyumu'nda oynadıkları Galatasaray maçına da değindi.
1997-98 sezonunda Parma ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele etmişti. Grupların ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Parma'ya 2-0 mağlup oldu.
Crespo o maçla ilgili olarak "Parma'daki ilk golümü, Tardini Stadı'nda Galatasaray'a attım. O golü unutamıyorum, çok güzel bir andı" ifadelerini kullandı.
Unutamadığı anlara yönelik soruya cevap verirken Arjantinli Crespo, İstanbul'da oynanan finalle ilgili flaş ifadeler kullandı.