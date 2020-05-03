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Hernan Crespo'dan Galatasaray itirafı!

Arjantin'in efsane futbolcularından olan Hernan Crespo, France Football'a röportaj verdi. Yaşadıklarından kariyerine, en beğendiği futbolcudan unutamadığı gollerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Crespo, Galatasaray ile ilgili de flaş bir itirafta bulundu. İşte Crespo'nun röportajından dikkat çeken bölümler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

3 Mayıs 2020 Pazar 19:39 Güncelleme: 03.05.2020 19:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





