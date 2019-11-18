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Her geçen gün milyonlar havaya uçuyor! Meğer Falcao doktora da gitmemiş...
Aşil tendonundaki sakatlığı geçmek bilmeyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao için şok gerçek... Son olarak İspanya'da tedavi olan ve Türkiye'ye dönen Falcao'nun tedavi için yeniden İspanya'ya gideceği açıklanmıştı. Dönüşü daha da uzayacak gibi görünen Kolombiyalı oyuncu için ödenen rakamların yanı sıra her geçen uçan milyonlar sonrası Galatasaray'a çıkan fatura adeta dudak uçuklattı. İşte oynamadan para basan Falcao'daki şok detayın ayrıntıları...
18 Kasım 2019 Pazartesi 16:10
Güncelleme: 18.11.2019 16:14
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Aşil tendonundaki sakatlıktan dolayı sahalara çıkamayan ve iyileşmesi de sürekli uzayan Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan aldığı ve almaya devam edeceği paralar şoke etti.
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Bunu yanı sıra tedavisine yönelik yaptığı da şaşkınlıkla karşılanan Falcao, can sıkmaya devam ediyor...
Oyuncuyla ilgili son duruma dair hiçbir netlik de yok...
Peki, Galatasaray'da Falcao konusunda neler oluyor? Son durum ve ortaya çıkan gerçekler şöyle;
Bir türlü takımla çalışmalara başlayamayan Falcao'nun ancak ilk yarının son maçlarına yetişebileceği iddia ediliyor...