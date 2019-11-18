Aşil tendonundaki sakatlığı geçmek bilmeyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao için şok gerçek... Son olarak İspanya'da tedavi olan ve Türkiye'ye dönen Falcao'nun tedavi için yeniden İspanya'ya gideceği açıklanmıştı. Dönüşü daha da uzayacak gibi görünen Kolombiyalı oyuncu için ödenen rakamların yanı sıra her geçen uçan milyonlar sonrası Galatasaray'a çıkan fatura adeta dudak uçuklattı. İşte oynamadan para basan Falcao'daki şok detayın ayrıntıları...