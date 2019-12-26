Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i şoke eden karar! Oğlu gibi görüyordu... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i şoke eden karar! Oğlu gibi görüyordu...

Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i şoke eden karar! Oğlu gibi görüyordu...

Galatasaray, ara transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Ocak ayında bir çok yıldızı kadrosuna katması beklenilen Cimbom'un bir çok bölge için özel analiz yaptığı ve transfer sezonu başlamadan yıldız isimlerle ön protokol imzaladığı biliniyor... Bu bağlamda Galatasaray taraftarının sabırsızlıkla beklediği transferde olay yaratacak bir habere ulaşıldı! İşte Galatasaray'ı bekleyen Onyekuru tehlikesi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
26 Aralık 2019 Perşembe 10:15 Güncelleme: 26.12.2019 10:20
Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i şoke eden karar! Oğlu gibi görüyordu...

Galatasaray'da ara transfer sezonu öncesi heyecanlı bir harekat yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i şoke eden karar! Oğlu gibi görüyordu...

Sezon başında Seri, Nzonzi, Lemina, Babel, Falcao gibi starları bünyesine katan Cimbom, bu isimlerden istediği verimi alamamıştı...

Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i şoke eden karar! Oğlu gibi görüyordu...

Yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı isimlerle rakiplerine nispet yapan sarı-kırmızılılar, gözünü Avrupa'da yaşanılacak büyük zaferlere dikmişti...

Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i şoke eden karar! Oğlu gibi görüyordu...

Terim'in öğrencileri, Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi dünya devlerine diş geçirememiş, farklı mağlubiyetler yaşamıştı...

Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i şoke eden karar! Oğlu gibi görüyordu...

Süper Lig'de de inişli çıkışlı bir form grafiği sergileyen Galatsaray'da son olarak İzmir'de alınan Göztepe mağlubiyeti, bardağı taşıran son damla olmuştu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN