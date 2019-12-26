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Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i şoke eden karar! Oğlu gibi görüyordu...
Galatasaray, ara transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Ocak ayında bir çok yıldızı kadrosuna katması beklenilen Cimbom'un bir çok bölge için özel analiz yaptığı ve transfer sezonu başlamadan yıldız isimlerle ön protokol imzaladığı biliniyor... Bu bağlamda Galatasaray taraftarının sabırsızlıkla beklediği transferde olay yaratacak bir habere ulaşıldı! İşte Galatasaray'ı bekleyen Onyekuru tehlikesi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
26 Aralık 2019 Perşembe 10:15
Güncelleme: 26.12.2019 10:20
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Galatasaray'da ara transfer sezonu öncesi heyecanlı bir harekat yaşanıyor...
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Sezon başında Seri, Nzonzi, Lemina, Babel, Falcao gibi starları bünyesine katan Cimbom, bu isimlerden istediği verimi alamamıştı...
Yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı isimlerle rakiplerine nispet yapan sarı-kırmızılılar, gözünü Avrupa'da yaşanılacak büyük zaferlere dikmişti...
Terim'in öğrencileri, Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi dünya devlerine diş geçirememiş, farklı mağlubiyetler yaşamıştı...
Süper Lig'de de inişli çıkışlı bir form grafiği sergileyen Galatsaray'da son olarak İzmir'de alınan Göztepe mağlubiyeti, bardağı taşıran son damla olmuştu.