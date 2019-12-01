Henry Onyekuru transferine 2 büyük engel!

Süper Lig'de 12. hafta sonunda topladığı 19 puanla 8. sırada bulunan Galatasaray'da süren kötü gidişat sonrası gözler ocak transfer dönemine çevrilmiş durumda. Yeni transferlerden beklenilen verimi alamayan sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi için temaslara şimdiden başladı. Henry Onyekuru'nun kadroya katılmasını isteyen Fatih Terim'in bu talebi sonrası oyuncuyla temasa geçilmiş ve önemli bir yol kat edilmişti ancak Nijeryalı golcünün transferinde 2 büyük engel çıktı. İşte detaylar...