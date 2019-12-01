Henry Onyekuru transferine 2 büyük engel!

Süper Lig'de 12. hafta sonunda topladığı 19 puanla 8. sırada bulunan Galatasaray'da süren kötü gidişat sonrası gözler ocak transfer dönemine çevrilmiş durumda. Yeni transferlerden beklenilen verimi alamayan sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi için temaslara şimdiden başladı. Henry Onyekuru'nun kadroya katılmasını isteyen Fatih Terim'in bu talebi sonrası oyuncuyla temasa geçilmiş ve önemli bir yol kat edilmişti ancak Nijeryalı golcünün transferinde 2 büyük engel çıktı. İşte detaylar...
1 Aralık 2019 Pazar 16:34
Güncelleme: 01.12.2019 16:38
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Süper Lig'de 12. hafta sonunda topladığı 19 puanla 8. sırada bulunan Galatasaray'da işler pek de istenilen gibi gitmiyor.
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Sezon başı yapılan transferlerle kadrosunu baştan aşağı yenileyen Radamel Falcao gibi bir yıldızı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda ocak ayı transfer hareketliliği şimdiden başladı.
12 haftada; 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle; puan cetvelinin 8. sırasında yer alan Cimbom'da; Fatih Terim ve ekibi, ocak ayında yapılacak transferlerle yeniden şampiyonluğun bir numaralı adayı olmak istiyor.
Lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde, 7 sıra altında yer alan Aslan, devre arasını iple çekiyor.
Sarı-kırmızılılarda yaşanan sakatlıklar ve transferlerin bir türlü takıma adapte olmaması; teknik direktör Fatih Terim'i önemli kararlar almaya itti.