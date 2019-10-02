Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için uğraş veren bir yandan da ligde şampiyonluğu kovalayan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve oldukça başarılı bir performans sergileyen Henry Onyekuru ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2 Ekim 2019 Çarşamba 21:33 Güncelleme: 02.10.2019 21:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





