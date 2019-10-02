Henry Onyekuru bombası! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için uğraş veren bir yandan da ligde şampiyonluğu kovalayan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve oldukça başarılı bir performans sergileyen Henry Onyekuru ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
2 Ekim 2019 Çarşamba 21:33 Güncelleme: 02.10.2019 21:40
Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...

Galatasaray'da çok iyi bir sezonu geride bıraktıktan sonra Monaco'ya transfer olan Onyekuru takımında mutlu değil.

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Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...

Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performans ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı futbolcu Galatasaray taraftarının gözdesi olmuştu.

Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...

Hızı ve süratli yapısına golcü kimliğini de ekleyen başarılı sol kanat oyuncusu Galatasaray forması ile 14 gol ve 5 asistlik performansı ile sivrildi.

Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...

Sarı-kırmızılı takımdaki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Monaco'nun yolunu tutan Nijeryalı futbolcu aradığını bulamadı.

Henry Onyekuru bombası! Galatasaray...

Galatasaray, yaz transfer döneminde Onyekuru ile yollarını ayırdıktan sonra Babel ve Emre Mor'u kadrosuna katmıştı ancak şu ana kadar iki futbolcudan istediği verimi alamadı.

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