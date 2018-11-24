Hasan Şaştan penaltı kararına flaş tepki! İşte o görüntüler... - Galeri - Fotomaç
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Hasan Şaş'tan penaltı kararına flaş tepki! İşte o görüntüler...
Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Konyaspor lehine verilen penaltı kararı uzun süre tartışılacak cinstendi.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 11:04:40
Güncelleme: 11:22:10
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşılaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maçın 87. dakikasında Serdar Aziz'in Skubic ile girdiği mücadelede, maçın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
Olaylı Fenerbahçe derbisinden dolayı ceza alan Fatih Terim ve Hasan Şaş da bu karar verildiğinde tribündeydi.
Hasan Şaş, Konyaspor lehine verilen penaltı kararının ardından tribünde adeta çılgına döndü.
Hasan Şaş kararın ardından uzun süre maçın hakemi Hüseyin Göçek'e yönelik, el kol hareketleriyle birlikte itirazlarını sürdürdü.