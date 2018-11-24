Hasan Şaştan penaltı kararına flaş tepki! İşte o görüntüler... - Galeri - Fotomaç
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Hasan Şaş'tan penaltı kararına flaş tepki! İşte o görüntüler...

    Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Konyaspor lehine verilen penaltı kararı uzun süre tartışılacak cinstendi.
    24 Kasım 2018 Cumartesi, 11:04:40 Güncelleme: 11:22:10
    Hasan Şaştan penaltı kararına flaş tepki! İşte o görüntüler...

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşılaştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hasan Şaştan penaltı kararına flaş tepki! İşte o görüntüler...

    Maçın 87. dakikasında Serdar Aziz'in Skubic ile girdiği mücadelede, maçın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

    Hasan Şaştan penaltı kararına flaş tepki! İşte o görüntüler...

    Olaylı Fenerbahçe derbisinden dolayı ceza alan Fatih Terim ve Hasan Şaş da bu karar verildiğinde tribündeydi.

    Hasan Şaştan penaltı kararına flaş tepki! İşte o görüntüler...

    Hasan Şaş, Konyaspor lehine verilen penaltı kararının ardından tribünde adeta çılgına döndü.

    Hasan Şaştan penaltı kararına flaş tepki! İşte o görüntüler...

    Hasan Şaş kararın ardından uzun süre maçın hakemi Hüseyin Göçek'e yönelik, el kol hareketleriyle birlikte itirazlarını sürdürdü.

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