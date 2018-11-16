Hasan Şaşın izlediği golcüden G.Saray yanıtı - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Hasan Şaş'ın izlediği golcüden G.Saray yanıtı

    Hasan Şaş'in izlediği golcü Teemu Pukki, milli takım kampında Galatasaray ile ilgili soruyu yanıtladı.
    16 Kasım 2018 Cuma, 22:37:58 Güncelleme: 07:52:32
    Hasan Şaşın izlediği golcüden G.Saray yanıtı

    Galatasaray'da yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş'ın izlediği ortaya çıkan golcü oyuncu Teemu Pukki, Finlandiya basınına konuştu.

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    Hasan Şaşın izlediği golcüden G.Saray yanıtı

    Milli takım kadrosunda da yer alan 28 yaşındaki Fin golcü Teemu Pukki, hakkında çıkan Galatasaray iddialarının kendisine gurur verdiğini dile getirdi.

    Hasan Şaşın izlediği golcüden G.Saray yanıtı

    Bu sezon Championship'te mücadele eden Norwich City'de 13 lig maçında 7 gole imza atan Pukki'ye muhabirler 'İstanbul'a (Galatasaray) gideceğin yönündeki iddialar için ne diyeceksin?' sorusunu yöneltti.

    Hasan Şaşın izlediği golcüden G.Saray yanıtı

    Pukki'nin bu soruya yanıtı ise şöyle oldu: ''Açıkçası Galatasaray gibi bir takımla anılmak gurur verici.

    Hasan Şaşın izlediği golcüden G.Saray yanıtı

    Fakat bunlar söylenti ve bu tip söylentilerin çoğu zaman doğru çıkmadığını görüyoruz.''

    Hasan Şaşın izlediği golcüden G.Saray yanıtı

    28 yaşındaki Finlandiyalı golcü oyuncu ile sezon başında Yunanistan temsilcisi PAOK da yakından ilgilenmiş ancak Pukki, Norwich City'e transfer olmuştu.

    Hasan Şaşın izlediği golcüden G.Saray yanıtı

    Teemu Pukki'nin Norwich City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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