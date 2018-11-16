Hasan Şaşın izlediği golcüden G.Saray yanıtı

Hasan Şaş'in izlediği golcü Teemu Pukki, milli takım kampında Galatasaray ile ilgili soruyu yanıtladı.
16 Kasım 2018 Cuma, 22:37:58
Güncelleme: 07:52:32
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Galatasaray'da yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş'ın izlediği ortaya çıkan golcü oyuncu Teemu Pukki, Finlandiya basınına konuştu.
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Milli takım kadrosunda da yer alan 28 yaşındaki Fin golcü Teemu Pukki, hakkında çıkan Galatasaray iddialarının kendisine gurur verdiğini dile getirdi.
Bu sezon Championship'te mücadele eden Norwich City'de 13 lig maçında 7 gole imza atan Pukki'ye muhabirler 'İstanbul'a (Galatasaray) gideceğin yönündeki iddialar için ne diyeceksin?' sorusunu yöneltti.
Pukki'nin bu soruya yanıtı ise şöyle oldu: ''Açıkçası Galatasaray gibi bir takımla anılmak gurur verici.
Fakat bunlar söylenti ve bu tip söylentilerin çoğu zaman doğru çıkmadığını görüyoruz.''
28 yaşındaki Finlandiyalı golcü oyuncu ile sezon başında Yunanistan temsilcisi PAOK da yakından ilgilenmiş ancak Pukki, Norwich City'e transfer olmuştu.
Teemu Pukki'nin Norwich City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.