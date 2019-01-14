Hagiden Belhandaya gönderme: Kaç golü var - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Hagi'den Belhanda'ya gönderme: "Kaç golü var"

Aslan'ın efsane 10 numarası Hagi'ye, şimdi aynı formayı taşıyan Belhanda soruldu. Unutulmaz isim "Kaç golü kaç asisti var. 10 numara budur" dedi.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 00:35:32 Güncelleme: 07:54:48
Hagiden Belhandaya gönderme: Kaç golü var

Cimbom'un Süper Lig'i kasıp kavurduğu, Avrupa'dan UEFA Kupası ile döndüğü yıllara damga vuran Gheorghe Hagi, Galatasaray hakkında konuştu.

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Hagiden Belhandaya gönderme: Kaç golü var

Aslan'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü olan Rumen çalıştırıcıya kendisi gibi 10 numara giyen Younes Belhanda soruldu.

Hagiden Belhandaya gönderme: Kaç golü var

Hagi "Beni karıştırmayın böyle şeylere. Romanya'nın en iyi 10 numaraları arasında benim oğlum da var. İanis Hagi ve İstanbul'da doğdu. Benimle aynı pozisyonda oynuyor.

Hagiden Belhandaya gönderme: Kaç golü var

Onun performansına bakın ve şunu söyleyin Belhanda'nın kaç golü kaç asisti var" ifadelerini kullandı. Faslı yıldızın gerçek bir 10 numara olmadığını söyledi.

Hagiden Belhandaya gönderme: Kaç golü var

NE KRİZİ!

Hagi Türk futbolunda mali kriz yaşanmadığını söyledi. Rumen teknik adam "Ben sizde bir kriz olduğuna inanmıyorum. 2 milyon net maaş ödeyen takımlar krizden söz edemezler" dedi.

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