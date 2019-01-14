Hagiden Belhandaya gönderme: Kaç golü var - Galeri - Fotomaç
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Hagi'den Belhanda'ya gönderme: "Kaç golü var"
Aslan'ın efsane 10 numarası Hagi'ye, şimdi aynı formayı taşıyan Belhanda soruldu. Unutulmaz isim "Kaç golü kaç asisti var. 10 numara budur" dedi.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 00:35:32
Güncelleme: 07:54:48
Cimbom'un Süper Lig'i kasıp kavurduğu, Avrupa'dan UEFA Kupası ile döndüğü yıllara damga vuran Gheorghe Hagi, Galatasaray hakkında konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslan'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü olan Rumen çalıştırıcıya kendisi gibi 10 numara giyen Younes Belhanda soruldu.
Hagi "Beni karıştırmayın böyle şeylere. Romanya'nın en iyi 10 numaraları arasında benim oğlum da var. İanis Hagi ve İstanbul'da doğdu. Benimle aynı pozisyonda oynuyor.
Onun performansına bakın ve şunu söyleyin Belhanda'nın kaç golü kaç asisti var" ifadelerini kullandı. Faslı yıldızın gerçek bir 10 numara olmadığını söyledi.
NE KRİZİ!
Hagi Türk futbolunda mali kriz yaşanmadığını söyledi. Rumen teknik adam "Ben sizde bir kriz olduğuna inanmıyorum. 2 milyon net maaş ödeyen takımlar krizden söz edemezler" dedi.