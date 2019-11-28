"Hagi Türkiye'ye gelmek istiyor!"
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin formda golcüsü Rumen Bogdan Stancu, 32 yaşında olmasına rağmen zayıf yönlerini geliştirmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Son haftalarda attığı gollerle başkent ekibinin ligdeki yükselişinde önemli rol üstlenen Stancu, Hamza Hamzoğlu'nun takıma etkisi, kendi ve takımının performansı, Gheorghe Hagi ve Romanya Milli Takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu...
Hamza Hamzaoğlu'nun çalışkan bir teknik adam olduğuna işaret eden Stancu, "Hamza hoca, gelişiyle burada bazı şeylerin yeniden tazelenmesini sağladı. Kendisini daha önceden tanıyorum. Gelir gelmez direkt yoğun bir şekilde çalışmaya girdi. Tamamen işine konsantre biri. Sanırım onun gelişi ve bu yoğun çalışmayla bazı şeyleri değiştirme, düzeltme şansımız oldu. Son iki maçımızı kazandık. Hala çalışmamız ve iyileştirmemiz gereken şeyler var." ifadelerini kullandı.
RUMEN FUTBOLCU, KAZANMAYA DEVAM ETMELERİ GEREKTİĞİNİ VURGULAYARAK ŞÖYLE DEVAM ETTİ:
"Lige baktığınız zaman takımlar arasında çok küçük puan farkı var. En alttaki takım ile orta sıralardaki takımlar arasında küçük fark var. Arka arkaya 2-3 maç kazandığınız zaman kendinizi bir anda tablonun ilk bölümünde buluyorsunuz. Son iki maçımızı kazandık, kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde Yeni Malatyaspor maçı var. Orada da galibiyet amaçlıyoruz."
"GELİŞTİRMEM GEREKEN YANLARIM VAR"
Hücum bölgesinde kanatlarda da oynayabilen Stancu, kendisini forvet bölgesinde daha iyi hissettiğini dile getirdi. Geride kalan 12 haftada 3'ü son 2 maçta olmak 6 gol atan Stancu, "Tabii ki gol attığım zaman mutlu oluyorum. Her futbolcu gol attığında mutlu olur fakat benim de geliştirmem gereken yanlarım var. Hala bunlar üzerinde çalışıyorum. Umarım daha fazla gol atarım ve takımıma fayda sağlarım." diye konuştu.