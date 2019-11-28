"Hagi Türkiye'ye gelmek istiyor!"

Hamza Hamzaoğlu'nun çalışkan bir teknik adam olduğuna işaret eden Stancu, "Hamza hoca, gelişiyle burada bazı şeylerin yeniden tazelenmesini sağladı. Kendisini daha önceden tanıyorum. Gelir gelmez direkt yoğun bir şekilde çalışmaya girdi. Tamamen işine konsantre biri. Sanırım onun gelişi ve bu yoğun çalışmayla bazı şeyleri değiştirme, düzeltme şansımız oldu. Son iki maçımızı kazandık. Hala çalışmamız ve iyileştirmemiz gereken şeyler var." ifadelerini kullandı.