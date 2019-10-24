"BEN OLSAM HİÇ CEZA VERMEM"

Belhanda bir gün iyi, bir gün kötü oluyor ama oyuncu insan. Bunu değiştiremezsiniz. Ben başkan olsam hiç ceza vermem Belhanda'ya. Ceza verip insanları yola getiremezsin. Ona ceza vermemek lazım.