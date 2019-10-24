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G.Saraylı isimden Belhanda'ya sürpriz destek: Bence ceza verilmemeli!
Galatasaray'da gündemi en çok meşgul eden isim Younes Belhanda... Faslı futbolcu Real Madrid maçında ıslıklanmasının ardından oyundan çıkarken tribünlere tepki göstermiş ve küfürlü ifadeler kullanmıştı. Sürpriz bir isimden tecrübeli futbolcuya destek geldi.
24 Ekim 2019 Perşembe 09:30
Güncelleme: 24.10.2019 09:31
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın öne çıkan olayı Younes Belhanda'nın ıslıklanması olmuştu.
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Faslı futbolcu oyundan alınırken tribündeki taraftarlarla diyaloğa girmiş ve Fransızca küfrettiği görülmüştü.
Takımdaki geleceği tartışma konusu olan tecrübeli isme, sarı-kırmızılı camianın sürpriz bir isminden destek geldi.
Radyospor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, Faslı oyuncuya ceza verilmemesi gerektiğini savundu ve şöyle konuştu:
"BEN OLSAM HİÇ CEZA VERMEM"
Belhanda bir gün iyi, bir gün kötü oluyor ama oyuncu insan. Bunu değiştiremezsiniz. Ben başkan olsam hiç ceza vermem Belhanda'ya. Ceza verip insanları yola getiremezsin. Ona ceza vermemek lazım.