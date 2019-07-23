G.Saraylı futbolcuya dev teklif! 12 milyon Euro...
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Galatasaray transferde alacağı oyunculara yoğunlaşırken, sarı-kırmızılı takımın bonservisini yeni aldığı isme İngiltere'den talip çıktı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
23 Temmuz 2019 Salı 16:32
Güncelleme: 23.07.2019 16:32
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Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılılar kadrosuna katacağı isimler üzerine yoğunlaştı.
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Özellikle golcü transferine yönelen Galatasaray, son dönemlerde Radamel Falcao'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
Herkes Falcao transferine odaklanmışken, İngiliz basınından sarı-kırmızılı futbolcuyla ilgili çarpıcı bir transfer iddiası geldi.
İngiliz basınında yer alan habere göre İngiltere Premier Lig'e yeni yükselen Aston Villa, Luyindama'yı kadrosuna katmak istiyor.
Haberde İngiliz temsilcisinin bu transfer için Galatasaray'a tam 12 milyon Euro bonservis bedeli önereceği öne sürüldü.