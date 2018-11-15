G.Sarayı kurtaracak golcü bu listede! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    G.Saray'ı kurtaracak golcü bu listede!

    Devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, 1 değil 2 golcüyü kadroya katmak için kolları sıvadı.
    15 Kasım 2018 Perşembe, 15:34:47 Güncelleme: 15:38:02
    G.Sarayı kurtaracak golcü bu listede!

    İlk olarak geçtiğimiz transfer döneminde son anda almaktan vazgeçtikleri Anthony Modeste'ye imza attırmayı planlayan Cimbom, alternatifi ise Avrupa'nın devlerinde arıyor! Büyük kulüplerin forma şansı veremediği santrforların peşine düşen Aslan'ın, kiralama yöntemini kullanmak istiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    G.Sarayı kurtaracak golcü bu listede!

    OCAK AYI İÇİN HEDEFLER

    Galatasaray, yaz dönemindeki hatayı tekrarlamak istemediği için forvet transferi için çalışmalarına erken başladı! İşte Galatasaray'ın Ocak ayında forvet sorununu çözebileceği en dikkat çeken isimler ve bu isimlerin sözleşme durumları, piyasa değerleri...

    G.Sarayı kurtaracak golcü bu listede!

    RENAUD EMOND (STANDARD LIEGE)
    Piyasa değeri:     2.5 milyon euro
    Yaş: 26
    Sözleşme bitiş tarihi: 2020

    Menajerlerin kapısını aşındırdığı Galatasaray da boş durmuyor. Sarı-kırmızılı ekibin bir scout'ının Liege'de oynanan Standard- Krasnodar maçını izlediği burada takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü atan Renaud Emond'u takibe aldığı iddia edildi. Bu sezon 8 gol atan Belçikalı yıldızın 2020'ye kadar anlaşması bulunuyor.

    G.Sarayı kurtaracak golcü bu listede!

    EMILIANO SALA (NANTES)
    Piyasa değeri:     14 milyon euro
    Yaş: 27
    Sözleşme bitiş tarihi: 2020
    Transfer şekli: Kiralama

    G.Sarayı kurtaracak golcü bu listede!

    MBAYE DIAGNE (KASIMPAŞA)
    Piyasa değeri:     2,5 milyon euro
    Yaş: 26
    Sözleşme bitiş tarihi: 2022
    Transfer şekli: Satın alma

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN