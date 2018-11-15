Devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, 1 değil 2 golcüyü kadroya katmak için kolları sıvadı.
15 Kasım 2018 Perşembe, 15:34:47
Güncelleme: 15:38:02
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İlk olarak geçtiğimiz transfer döneminde son anda almaktan vazgeçtikleri Anthony Modeste'ye imza attırmayı planlayan Cimbom, alternatifi ise Avrupa'nın devlerinde arıyor! Büyük kulüplerin forma şansı veremediği santrforların peşine düşen Aslan'ın, kiralama yöntemini kullanmak istiyor.
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OCAK AYI İÇİN HEDEFLER
Galatasaray, yaz dönemindeki hatayı tekrarlamak istemediği için forvet transferi için çalışmalarına erken başladı! İşte Galatasaray'ın Ocak ayında forvet sorununu çözebileceği en dikkat çeken isimler ve bu isimlerin sözleşme durumları, piyasa değerleri...
RENAUD EMOND (STANDARD LIEGE) Piyasa değeri: 2.5 milyon euro Yaş: 26 Sözleşme bitiş tarihi: 2020
Menajerlerin kapısını aşındırdığı Galatasaray da boş durmuyor. Sarı-kırmızılı ekibin bir scout'ının Liege'de oynanan Standard- Krasnodar maçını izlediği burada takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü atan Renaud Emond'u takibe aldığı iddia edildi. Bu sezon 8 gol atan Belçikalı yıldızın 2020'ye kadar anlaşması bulunuyor.
EMILIANO SALA (NANTES) Piyasa değeri: 14 milyon euro Yaş: 27 Sözleşme bitiş tarihi: 2020 Transfer şekli: Kiralama
MBAYE DIAGNE (KASIMPAŞA) Piyasa değeri: 2,5 milyon euro Yaş: 26 Sözleşme bitiş tarihi: 2022 Transfer şekli: Satın alma