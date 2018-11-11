G.Sarayı kurtaracak golcü bu listede!

OCAK AYI İÇİN HEDEFLER

Galatasaray, yaz dönemindeki hatayı tekrarlamak istemediği için forvet transferi için çalışmalarına erken başladı! İşte Galatasaray'ın Ocak ayında forvet sorununu çözebileceği en dikkat çeken isimler ve bu isimlerin sözleşme durumları, piyasa değerleri...