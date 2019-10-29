G.Saray'da büyük Falcao skandalı! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da Falcao krizi derinleşiyor... Fatih Terim'in Falcao ile ilgili "Müsait olursa oynar" demesinin ardından doktor Yener İnce'nin sözleri gündemi sarstı. İnce gazetecilere "Falcao sakat değil" ifadesini kullandı. Bu sözlerin habere dönüşmesi sonrası İnce mecburen yalanlama yapmak zorunda kaldı. Falcao ile ilgili gündemi sarsacak gerçek ise ortaya çıktı. İşte Yener İnce detayı ve Falcao gerçeği...

29 Ekim 2019 Salı 08:20 Güncelleme: 29.10.2019 08:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





