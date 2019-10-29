G.Saray'da büyük Falcao skandalı! Yer yerinden oynayacak - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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G.Saray'da büyük Falcao skandalı! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da Falcao krizi derinleşiyor... Fatih Terim'in Falcao ile ilgili "Müsait olursa oynar" demesinin ardından doktor Yener İnce'nin sözleri gündemi sarstı. İnce gazetecilere "Falcao sakat değil" ifadesini kullandı. Bu sözlerin habere dönüşmesi sonrası İnce mecburen yalanlama yapmak zorunda kaldı. Falcao ile ilgili gündemi sarsacak gerçek ise ortaya çıktı. İşte Yener İnce detayı ve Falcao gerçeği...
29 Ekim 2019 Salı 08:20 Güncelleme: 29.10.2019 08:20
G.Saray'da büyük Falcao skandalı! Yer yerinden oynayacak

Yıllık 7 milyondan 3 sezonluk 21 milyon euro'luk sözleşme imzaladı.Geldiği günden beri 4 maç oynadı, 1 gol attı.

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G.Saray'da büyük Falcao skandalı! Yer yerinden oynayacak

Falcao "Sakatım" diyerek idmanlara dahi çıkmadı.

G.Saray'da büyük Falcao skandalı! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Müsait olunca oynatacağız" açıklamasını yaptı.

G.Saray'da büyük Falcao skandalı! Yer yerinden oynayacak

Kulüp doktoru da "Tedavisi tamamlandı ama oynamıyor" diye patladı. Doktor tepkiler üzerine kendi açıklamasını yalanladı.

G.Saray'da büyük Falcao skandalı! Yer yerinden oynayacak

Falcao ile ilgili gündemi sarsacak gerçek ise ortaya çıktı.

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