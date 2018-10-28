G.Saray ve Beşiktaştan sürpriz iş birliği!

G.Saray ve Beşiktaş'tan sürpriz iş birliği!

Ligde kıyasıya rekabet eden iki ezeli rakip, Türk Parası'nın Kıymetini Koruma Kanunu üzerinde birlikte hareket edecek. G.Saray İkinci Başkanı Albayrak, Beşiktaş yöneticisi Kavalcı'yı arayarak teknik adamlar ve yerli futbolcularla yapılacak olan TL sözleşmeleri için fikir birliği yaptı. Kulüpler Birliği'nde 18 kulüp, sözleşmeler için sabit kuru 5.2 olarak belirlemişti



28 Ekim 2018 Pazar, 10:10:44 Güncelleme: 10:15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





