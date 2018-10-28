G.Saray ve Beşiktaştan sürpriz iş birliği!

Ligde kıyasıya rekabet eden iki ezeli rakip, Türk Parası'nın Kıymetini Koruma Kanunu üzerinde birlikte hareket edecek. G.Saray İkinci Başkanı Albayrak, Beşiktaş yöneticisi Kavalcı'yı arayarak teknik adamlar ve yerli futbolcularla yapılacak olan TL sözleşmeleri için fikir birliği yaptı. Kulüpler Birliği'nde 18 kulüp, sözleşmeler için sabit kuru 5.2 olarak belirlemişti
28 Ekim 2018 Pazar, 10:10:44
Güncelleme: 10:15:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kulüpler Birliği, son toplantısında yerli futbolcularla Euro üzerinden yapılan sözleşmelerde 5.2 TL'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararını almıştı. Perde arkasında ise ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş'ın birlikte hareket edeceği kaydedildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı'yı arayarak hem teknik adamlar hem de yerli futbolcuların TL sözleşmesi için bir görüşme yaptıkları öğrenildi.
İki kulübün de yerli futbolcuların maaşlarını Euro'dan TL'ye dönüştürürken aynı sabit kuru esas almak üzerine konuştukları ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi.
Kulüpler Birliği'nin 5.2 TL'lik sabit Euro kuru uygulanırsa, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kasasından Türk pasaportlu oyuncularına 20'şer milyon TL daha az para çıkacak.
Spor kulüpleriyle döviz üzerinden anlaşma yapan Türk sporcuların sözleşmeleri Türk Lirası'na çevrilirken iki tarafın anlaşması baz alınacak.